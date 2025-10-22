विज्ञापन

BPSC 71st Prelims Result 2025: कब जारी होगा बीपीएससी 71वीं प्री परीक्षा का रिजल्ट, जानें अपडेट

BPSC की 71वीं परीक्षा के नतीजे जारी होने का लाखों उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं. हालांकि रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल डेट घोषित नहीं की गई है.

नई दिल्ली:

BPSC 71st CCE Prelims Result 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आयोजित 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? इस रिजल्ट का लाखों उम्मीदवारों को इंतजार है. लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट की घोषणा नहीं की गई है. वहीं रिपोर्ट्स की माने तो छठ के बाद परिणाम घोषित होने की उम्मीद है. परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर पाएंगे. 

इतने पदों पर होगी भर्ती

बीपीएससी की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गई थी. एग्जाम दोपहर में 12 बजे से शुरू हुई थी और दोपहर 2 बजे तक समाप्त हुई थी. परीक्षा 37 जिलों के 912 सेंटर पर कराई गई थी. प्री परीक्षा के बाद मेन परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल होना होगा. इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा. इस वैकेंसी के जरिए कुल 1,298 पदों को भरा जाएगा. बीपीएससी के तहत प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वित्त सेवा, आपूर्ति सेवा, योजना प्राधिकरण, वाणिज्यिक कर, निबंधन, परिवहन, नगर कार्यपालक अधिकारी, शिक्षा सेवा, जिला समन्वयक जैसे अलग-अलग पदों को भरा जाएगा. 

BPSC 71st CCE Prelims Result 2025: ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड करें?

  • ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद दिए गए “Results” सेक्शन में जाना होगा.
  • इसके बाद आपको 71st BPSC Prelims Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.
  • बीपीएससी 71वीं पीटी रिजल्ट 2025 PDF फाइल खुल जाएगी.
  • इसके बाद आप अपना रोल नंबर सर्च करें.

