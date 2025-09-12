BPSC 71वीं PT परीक्षा: OMR शीट पर रोल नंबर की गलती पड़ सकती है भारी, जानें नए और सख्त नियम!

BPSC 71st Exam 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर से आयोजित की जाएगी, इससे पहले आयोग ने परीक्षा को पूरी तरह से नकल रहित और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं. उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी रोल नंबर का गोला सही तरीके से नहीं भरेगा, तो उसकी ओएमआर शीट रद्द कर दी जाएगी. इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का 50% से कम गोला रंगा पाया जाएगा, उन्हें संदेह की सूची में रखा जाएगा. ऐसे सभी उम्मीदवारों के रोल नंबर विशेष निगरानी लिस्ट में रखे जाएंगे.

बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा के लिए आयोग ने नया नियम निकाला है, इसके लिए ओएमआर शीट पर रोल नंबर से लेकर जितने भी कॉलम्स दिए रहेंगे उसे सही तरीके से रंगना जरूरी है. अगर 50% से कम गोला रंगा पाया गया, तो उसे संदेह की लिस्ट में रखा जाएगा. वहीं, ओएमआर शीट पर रोल नंबर अगर सही तरीके से नहीं रंगा गया तो ऐसी शीट को रद्द भी किया जा सकता है.

बीपीएससी की परीक्षा मुजफ्फरपुर जिले के 32 केंद्रों पर होगी, परीक्षा का समय दोपहर 12:00 से 2:00 तक रहेगा, लेकिन परीक्षार्थियों को सुबह 11:00 तक पहुंचना जरूरी रहेगा. 11:00 के बाद किसी भी परीक्षार्थी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. परीक्षार्थियों को अपने एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी लेकर आना होगा, जिस पर इनविजीलेटर परीक्षार्थियों से साइन कराएंगे और फिर ये कॉपी केंद्र अधीक्षक को जमा करनी होगी. परीक्षा खत्म होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.



19000 से ज्यादा स्टूडेंट होंगे परीक्षा में शामिल

मुजफ्फरपुर जिले में कुल 19968 परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे, इसके लिए सरकारी और निजी स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. ये प्रश्न पत्र तीन सेट में आएंगे, हर सेट की चार कैटेगिरी होगी. सभी केंद्र पर परीक्षार्थियों के सामने वीडियोग्राफी करते हुए प्रश्न पत्र के पैकेट खोले जाएंगे, यहां पर सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल जैमर और बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की गई है. हर केंद्र पर पुलिस बल भी तैनात की जाएगी.