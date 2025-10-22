8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी चपरासी की सैलरी? ये रहा पूरा गणित

8th Pay Commission: 8वें वेतन लागू करने को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं. 8 पे कमीशन के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी. लेकिन कितनी बढ़ेगी इसकी जानकारी फिलहाल ऑफिशियली नहीं बताई गई है. ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुमान लगाया जा सकता है. 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, अलावेंस और पेंशन में बदलाव करने के लिए गठित किया जाएगा.

चपरासी जैसे पद केंद्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में लेवल-1 में आते हैं.फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को लेकर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों की मांगों के आधार पर चपरासी की सैलरी में होने वाली संभावित बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा सकता है.

वर्तमान बेसिक सैलरी (7वां वेतन आयोग के तहत)

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत, लेवल-1 कर्मचारी (चपरासी, सफाईकर्मी आदि) के लिए कम से कम बेसिक सैलरी (Basic Salary) ₹18,000 हर महीने होती है. इसमें सैलरी के अलावा भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य अलावेंस को जोड़कर इन हैंड सैलरी लगभगल 24 हजार से 28 हजार तक बनती है. हालांकि शहरों पर भी निभर्र करता है.

8वें वेतन आयोग में संभावित बढ़ोतरी का आधार

वेतन आयोग द्वारा सैलरी बढ़ाने का मेन आधार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) होता है. 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसने न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया था.

8वें वेतन आयोग के लिए दो संभावित फिटमेंट फैक्टर सामने आ रहे हैं

कर्मचारी संगठन (NC-JCM) ने फिटमेंट फैक्टर को 2.86 या इससे अधिक करने की मांग की है. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.46 तक रहने का अनुमान है. अगर ये फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो 18,000 से सीधे 51,480 तक हो सकती है. जो काफी बढ़िया है. हालांकि इस फिटमेंट फैक्टर को लेकर जल्द ही पुष्टी होगी.

