DDA Recruitment 2025: 1732 सरकारी पदों पर बंपर मौका, आज ही करें आवेदन

DDA Jobs 2025: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है. ग्रुप A, B और C के कुल 1732 पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है. आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है और आखिरी तारीख 5 नवंबर 2025 है. अगर आप भी दिल्ली विकास प्राधिकरण में जॉब करना चाहते हैं और इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो यहां जानिए इससे जुड़ी हर एक डिटेल और अप्लाई करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका.

DDA में कौन-कौन से पदों पर निकली है भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत DDA ने करीब 26 तरह के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिनमें मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), पटवारी, माली, जूनियर इंजीनियर (JE) और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) जैसे कई पद शामिल हैं. कुल 1,732 पदों पर भर्ती की जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)

दिल्ली विकास प्राधिकरण में निकली वैकेंसी में हर पद के लिए योग्यता अलग-अलग तय की गई है. JE (जूनियर इंजीनियर) के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री जरूरी है. JSA या MTS जैसे पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.इससे जुड़ी ज्यादा डिटेल्स और हर पद की योग्यता के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें.

आयु सीमा (Age Limit)

इस भर्ती में शामिल होने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए. इसकी अधिकतम आयु 27 साल है. हालांकि, कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग हो सकती है. सरकारी नियमों के तहत OBC, SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी दी जाएगी.

आवेदन शुल्क (Application Fee)

अनारक्षित (General), OBC, EWS- ₹2500 (नॉन-रिफंडेबल)

SC-ST, दिव्यांग- ₹1500 (रिफंडेबल) मतलब परीक्षा में बैठने वालों को बैंक चार्ज काटकर फीस वापस कर दी जाएगी.

DDA Recruitment 2025: परीक्षा कब होगी

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया है कि भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा (CBT) दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए 'Recruitment 2025 Apply Online' लिंक पर क्लिक करें.

नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉग इन करें.

सभी जरूरी डिटेल्स भरें और दस्तावेज अपलोड करें.

अपनी फीस ऑनलाइन जमा करें.

आवेदन सबमिट कर भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें.

फॉर्म भरते वक्त किसी भी गलती से बचें, क्योंकि बाद में एडिट का विकल्प नहीं मिलेगा.

DDA Recruitment 2025: जरूरी तारीखें

आवेदन शुरू- 6 अक्टूबर 2025

आवेदन की आखिरी तारीख- 5 नवंबर 2025

परीक्षा की संभावित तारीख- दिसंबर 2025-जनवरी 2026

