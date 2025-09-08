Bihar TET Online Application: STET परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, जान लीजिए एप्लीकेशन प्रोसेस

Bihar STET 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने अपने वादे के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 8 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है. यह परीक्षा उन सभी इच्छुक शिक्षकों के लिए अनिवार्य है जो राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी स्कूलों में शिक्षण करियर बनाना चाहते हैं. आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com आवेदन फॉर्म का लिंक एक्टिव हो चुका है, आखिरी तारीख से पहले अप्लाई कर लें. आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 है.

Bihar TET online Application form

BPSC TRE-4 के लिए STET अनिवार्य

ये भर्ती परीक्षा उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो BPSC TRE-4 के तहत आने वाली 1 लाख से ज्यादा पदों पर टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. इसलिए बिहार सरकार ने एसटीईटी परीक्षा पहले कराने की घोषणा की थी. एसटीईटी भर्ती परीक्षा की तारीख 25 अक्टूबर के बीच होगी. जिसका रिजल्ट 1 नवंबर को जारी किया जाएगा. इसके बाद बीपीएससी टीआरई के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी.

Bihar TET Exam Passing Marks

सामान्य - 50 प्रतिशत

पिछड़ा वर्ग - 45.5 प्रतिशत

अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 42.5 प्रतिशत

एससी, एसटी - 40 प्रतिशत

दिव्यांग - 40 प्रतिशत

महिला - 40 प्रतिशत

Bihar TET Exam Pattern

STET की परीक्षा पेपर 1 सेकेंडरी स्कूल के तहत आने वाले विषयों के लिए परीक्षा होगी, और पेपर 2 हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए होगी. दोनों पेपर में पास होने के लिए कैटगरी वाइज नंबर लाने होंगे जिसकी जानकारी आगे दी गई है. पेपर में 100 सवाल पूछे जाएंगे और 50 नंबर शिक्षक कला और अन्य दक्षताओं के लिए होंगे. यानी कुल 150 नंबर के सवाल होंगे. परीक्षा CBT मोड में होगी. पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा. बिहार एसटीईटी परीक्षा में पहले की तरह प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे. एक सवाल के सही जवाब पर एक नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

