BPSC TRE-4: करीब 27 हजार टीचरों के पदों पर होगी भर्तियां, दिसंबर में परीक्षा और जनवरी में रिजल्ट

Bihar BPSC TRE 4 Vacancy: बिहार के उम्मीदवार BPSC TRE-4 भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने लेटेस्ट जानकारी दी है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूर खबर है. जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार अगले पांच दिनों के अंदर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भर्ती का नोटिफिकेशन भेजेगी, जिसके बाद आयोग उसे ऑफिशियल नोटिस जारी कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी.

टीआरई 4 के बाद TRE 5 की बी परीक्षा ली जाएगी

शिक्षा मंत्री ने बताया कि TRE भर्ती के लिए लगभग सभी जिलों का ब्योरा आ चुका है. अभी चार जिलों का ब्योरा आना बाकी है. उन्होंने बताया कि इस चरण में 26 से 27 हजार पदों पर बहाली होने की संभावना है. इसके बाद टीआरई 4 के बाद TRE 5 की बी परीक्षा ली जाएगी. बीपीएससी के जरिए 2.33 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है. इतनी नियुक्ति किसी भी राज्य में नहीं हुई है.

एक करोड़ 76 लाख स्टूडेंट्स के हिसाब से यहां टीचरों की नियुक्ति हुई है. मंत्री ने बताया कि सेकेंडरी टीचर पात्रता परीक्षा (STET) के लिए 19 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं. आवेदन की लास्ट 27 सितंबर 2025 है. 16 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे.

इन तारीखों की कर लें नोट

TRE 4 की परीक्षा- 16 से 19 दिसंबर

TRE 4 का रिजल्ट 20 से 24 जनवरी 2026 तक

TRE 4 के लिए संभावित पद 26 हजार से 27 हजार पद

