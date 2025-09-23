विज्ञापन

BPSC TRE-4: करीब 27 हजार टीचरों के पदों पर होगी भर्तियां, दिसंबर में परीक्षा और जनवरी में रिजल्ट

बिहार TRE 4 चरण में होने वाली भर्ती परीक्षा के जरिए लगभग 27 हजार टीचरों की भर्ती होने वाली है. अगले एक सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है.

Read Time: 2 mins
Share
BPSC TRE-4: करीब 27 हजार टीचरों के पदों पर होगी भर्तियां, दिसंबर में परीक्षा और जनवरी में रिजल्ट
नई दिल्ली:

Bihar BPSC TRE 4 Vacancy: बिहार के उम्मीदवार BPSC TRE-4 भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने लेटेस्ट जानकारी दी है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूर खबर है. जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार अगले पांच दिनों के अंदर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भर्ती का नोटिफिकेशन भेजेगी, जिसके बाद आयोग उसे ऑफिशियल नोटिस जारी कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी. 

टीआरई 4 के बाद TRE 5 की बी परीक्षा ली जाएगी

शिक्षा मंत्री ने बताया कि TRE भर्ती के लिए लगभग सभी जिलों का ब्योरा आ चुका है. अभी चार जिलों का ब्योरा आना बाकी है. उन्होंने बताया कि इस चरण में 26 से 27 हजार पदों पर बहाली होने की संभावना है. इसके बाद टीआरई 4 के बाद TRE 5 की बी परीक्षा ली जाएगी. बीपीएससी के जरिए 2.33 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है. इतनी नियुक्ति किसी भी राज्य में नहीं हुई है.

एक करोड़ 76 लाख स्टूडेंट्स के हिसाब से यहां टीचरों की नियुक्ति हुई है. मंत्री ने बताया कि सेकेंडरी टीचर पात्रता परीक्षा (STET) के लिए 19 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं. आवेदन की लास्ट 27 सितंबर 2025 है. 16 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे. 

इन तारीखों की कर लें नोट

TRE 4 की परीक्षा- 16 से 19 दिसंबर
TRE 4 का रिजल्ट 20 से 24 जनवरी 2026 तक
TRE 4 के लिए संभावित पद 26 हजार से 27 हजार पद

ये भी पढ़ें-बिहार में BPSC TRE-4 परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने दी नई जानकारी, जानिए कब होगी परीक्षा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
TRE 4, TRE 4 Vacancy Bihar, Bihar Teacher Bharti, Bihar Bharti, Bihar Bharti Exam Fees News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com