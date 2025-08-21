Bihar Stenographer Bharti: 12वीं पास के लिए निकली स्टेनोग्राफर की नौकरी, जानें कैसे मिलेगी ये सरकारी नौकरी

Patna High Court Group C Vacancy 2025: पटना हाईकोर्ट की ओर से स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी निकाली है. अगर आप 12वीं पास है तो ये सरकारी नौकरी आपके लिए है. पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुकी है. इस वैकेंसी के जरिए कुल 111 पदों को भरा जाएगा. आवेदन करने की लास्ट डेट 19 सितंबर 2025 है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाना होगा.

Bihar Stenographer Bharti: के लिए शैक्षणिक योग्यता

Patna High Court Group C के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 12वीं पास की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों की इंग्लिश शॉर्ट हैंड में स्पीड न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए. इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए. इंग्लिश शॉर्टहैंड और टाइपिंग का सर्टिफिकेट होने चाहिए.

Patna High Court Group C एज लिमिट

पटना हाईकोर्ट के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 साल होनी चाहिए.सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन पढ़ें.

आवेदन शुल्क

जनरल/ईडब्ल्यूएस/बीसी/ईबीसी कैटेगरी - 1100 रुपये

एससी, एसटी, ओएच कैटेगरी - 550 रुपये

Patna High Court Group C की सैलरी

सलेक्शन होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने सैलरी के रूप में 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये मिलेंगे.

