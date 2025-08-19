विज्ञापन

Bihar Sarkari Naukri: बिहार की भर्ती परीक्षाओं के लिए केवल 100 रु आवेदन फीस, कैबिनेट ने दी मंजूरी

बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम फैसला लिया है. भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क केवल 100 रु कर दिया गया है.

नई दिल्ली:

Bihar Bharti Exam Fees: बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा (Bihar Bharti Pariksha) के लिए 100 रुपये के एकसमान शुल्क के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दी. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अधिकारी ने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण (Bihar Bharti Exam 2025) करने वाले और मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

मेन्स परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं

राज्य मंत्रिमंडल ने नालंदा के राजगीर शहर में पांच सितारा दो होटल और वैशाली में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत पांच सितारा एक रिजॉर्ट के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. अब प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क लिया जाएगा और मेन्स परीक्षा में कोई फीस नहीं ली जाएगी.

CM ने की थी घोषणा 

मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर इस संबंध में सरकार की योजनाओं की घोषणा की थी.  (बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/ केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद आदि) के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रूपए का शुल्क होगा. वहीं प्रारंभिक (PT) परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा.

