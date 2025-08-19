विज्ञापन

Bihar ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक, फीस कम करने के बाद दोबारा शुरू होगा आवेदन प्रोसेस

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड एग्जाम के लिए चल रहे आवेदन पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया गया है.

Bihar ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक, फीस कम करने के बाद दोबारा शुरू होगा आवेदन प्रोसेस
नई दिल्ली:

BSSC CGL 4 Exam: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड एग्जाम के लिए आवेदन की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएं है वे परेशान न हों, क्योंकि दोबारा एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा. इस संबंध में बिहार एसएससी ने नोटिस जारी किया है, जिसमें लिखा है कि परीक्षा शुल्क में संशोधन प्रस्तावित है, इसी वजह से 18 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है. इससे पहले आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 चलने वाली थी, जिसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है.

CM ने भर्ती परीक्षा में फीस कम करने की घोषणा की थी

बिहार से सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा कर कहा था कि नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्री परीक्षा के लिए एग्जाम फीस को घटाया जाएगा और 100 रु किया जाएगा. वहीं मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा.ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बिहार एसएससी की ओर से निकली भर्ती के लिए फिर से कम फीस के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा. जल्द ही इसके लिए नई तारीखों की घोषणा की जाएगी. 

BSSC CGL 4 Exam: इतने पदों पर होगी भर्ती

बिहार एसएससी की भर्ती परीक्षा 2025 के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 5208 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.  अब उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. ऐसे में उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in विजिट करते रहे. 

