विज्ञापन

Bihar Sarkari Bharti: आने वाली है बिहार में नौकरियों की भरमार, Librarian की बंपर वैकेंसी

लाइब्रेरीयन के लिए वैकेंसी आने वाली है. नवादा, बेगुसराय, सारण, सुपौल और भोजपुर सहित लगभग आधे दर्जन जिलों में सहित विभाग को अनुमान है कि लगभग 6500 पद खाली हो सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar Sarkari Bharti: आने वाली है बिहार में नौकरियों की भरमार, Librarian की बंपर वैकेंसी
नई दिल्ली:

Bihar Sarkari Naukri: बिहार के सरकारी हाई स्कूल-प्लस टू में लाइब्रेरीयन की नियुक्ति के लिए अगले महीने के अंत तक वैकेंसी आने की संभावना है. इसे लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां शुरू कर दी है, सभी विभागों से तुरंत खाली पदों का आंकलन कर भेजने के लिए कहा है. नवादा, बेगुसराय, सारण, सुपौल और भोजपुर सहित लगभग आधे दर्जन जिलों में रिक्ति भी आ चुकी है. विभाग को अनुमान है कि लगभग 6500 पद खाली हो सकते हैं. जिलों से खाली पद मिलने और रोस्टर क्लियर कराने के बाद बीपीएससी को खाली पदों की जानकारी दी जाएगी. स्कूल असिस्टेंट की तर्ज पर ही लाइब्रेरीयन की नियुक्ति होगी. इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों बिहार स्कूल पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली 2025 को मंजूरी दी है. 

लाइब्रेरीयन भर्ती के लिए योग्यता

लाइब्रेरीयन के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है. एससी, एसटी और ओबीसी कैटगरी, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित नंबर में 5 प्रतिशत को छूट मिलेगी. मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई लाइब्रेरी में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्कूल पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में पास होना होगा. नियुक्ति ईयर की पहली अगस्त को न्यूनतम आयु सीमा 21 साल होनी चाहिए. 

Librarian की नियुक्ति

पहली बार राज्य के हाई स्कूल में Librarian की नियुक्ति के लिए 2008 में नियमावली बनी थी. इस नियमावली के तहक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 2596 पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई थी. इसके तहत 2100 पुस्कतालय के तहत संविदा के लिए नियुक्ति नियोजित शिक्षक की तरह हुई थी. फिलहाल अलग-अलग हायर सेकेंडरी स्कूलों में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष काम कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें-BPSC Vacancy 2025: बिहार के इस विभाग में निकली ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी, 935 पदों पर जल्द करें अप्लाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sarkari Naukri, Sarkari Naukri 10th Pass, Librarian Jobs, Librarian Jobs 2025, Bihar Job
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com