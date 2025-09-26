विज्ञापन

Bihar Police: बिहार पुलिस में 1,799 SI पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म

Sarkari Naukri: बिहार पुलिस में भर्ती होने के लिए उम्मीदवारों के पास सुनहरा मौका है. इस सरकारी को पाने के लिए उम्मीदवार अपनी तैयारी तेज कर लें. बंपर वैकेंसी निकली है.

नई दिल्ली:

Bihar Police SI Bharti: बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी. 1799 पदों पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बिहार पुलिस में भर्ती होने के लिए उम्मीदवारों के पास सुनहरा मौका है. इस सरकारी को पाने के लिए उम्मीदवार अपनी तैयारी तेज कर लें. बंपर वैकेंसी निकली है, मौका हाथ से न जानें दे. आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक चलेगी. जिन उम्मीदवारों को अप्लाई करना है वे आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

आवेदन करते समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अपने सभी दस्तावेजों को संभालकर रखें. ये भर्ती सभी लोगों के लिए खुली है. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 20 साल और अधिकतम आयु 37 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

Bihar Police SI Application Fees

इस भर्ती में सभी कैटगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹100 तय किया गया है, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी/एसटी सभी शामिल हैं.

Bihar Police SI Recruitment 2025: कैसे करें आवेदन

  • आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं.
  • Bihar Police SI एप्लिकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करें.
  • एप्लिकेशन फॉर्म की पीडीएफ सेव करें और उसका प्रिंट निकाल लें.

