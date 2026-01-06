विज्ञापन

RSSB Exam Calendar 2026: RSSB ने जारी की 5 भर्तियों की एग्जाम डेट, अप्रैल से शुरू हो जाएंगी परीक्षा

इसके बाद प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (भूगोल) होगी. जो कि 9 मई 2026 (शनिवार) होगी.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 5 भर्तियों की परीक्षा तारीख घोषित की.

RSSB Rajasthan Exam Calendar: राजस्थान में सरकारी नौकरी की खोज में लगे युवाओं के लिए ये बेहद काम की खबर है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 5 भर्तियों की परीक्षा तारीख घोषित कर दी हैं. जो भी उम्मीदवार राजस्थान में सरकारी नौकरी निकलने का इंतजार कर रहे हैं, वो इस मौके को हाथ से जाना न दें और एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की और से जिन 5 भर्तियों की परीक्षा तारीख घोषित की गई है उनमें-  कृषि पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक, वनपाल जैसी भर्तियां शामिल होना चाहते हैं

कब-कब हैं एग्जाम, नोट कर लें तारीख

RSSB राजस्थान परीक्षा कैलेंडर 2025-26 के अनुसार सबसे पहला पेपर अप्रैल में होगा जो कि कृषि पर्यवेक्षक का होगा. इसके बाद अगला एग्जाम प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (भूगोल) होगी. जो कि 9 मई 2026 (शनिवार) को होगी. प्रयोगशाला सहायक एंव कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (विज्ञान)-2026 की परीक्षा- 10 मई 2026 (रविवार) को होगी. पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा-2026 18 जून 2026 (गुरुवार) को होगी. वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026 28 जून 2026 (रविवार) को होगा.

राजस्थान वनपाल में 785 पदों पर भर्ती

राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 के लिए  शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया. 785 पदों पर वनपाल, वनरक्षक और सर्वेयर की वैकेंसरी निकाली गई है. न्यूनतम आयु सीमा 18 से अधिकतम 40 वर्ष है. आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुआ है. ये नौकरी पानी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें.

आरएसएसबी एग्जाम कैलेडर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं. इस लिंक पर जाकर आपको आरएसएसबी एग्जाम कैलेडर 2026 लिखा हुआ दिखेगा. इस पर क्लिक कर दें. नोटिफेकेशन आपके सामने आ जाएगा. जिसे अच्छे से पढ़ लें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

