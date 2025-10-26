Bihar Police SI Bharti 2025: बिहार पुलिस में SI भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, जल्द करें अप्लाई

Bihar Police SI Bharti 2025: बिहार पुलिस (Police Bharti) में एसआई की भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज है. जिन उम्मीदवारों ने अबतक आवेदन नहीं किया है वे अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए 1799 पदों को भरा जाएगा. एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 अक्टूबर 2025 है. बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. ये मौका हाथ से न जानें दें. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ योग्यता दी गई है.

Bihar Police SI Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता

BPSSC SI भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. कम से कम 20 साल और अधिकतम 37 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

वैकेंसी डिटेल्स

टोटल पद-1799

850 पद अनारक्षित पद

EBC पद-298

BC- 222

SC-180

ST-63

EWS-42

स्वतंत्रता सेनानी कोटे को 8 पद

इतनी मिलेगी सैलरी

सब-इंस्पेक्टर को हर महीने 35,000 से 40,000 रुपये की सैलरी मिलेगी. इसके अलावा अलावेंस और अन्य सुविधाएं दी जाती है.

सलेक्शन प्रोसेस

BPSSC SI भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में होगी. इसकी लिखित परीक्षा होगी, जिसके बाद फिजिकल टेस्ट (PET/PMT) लिया है. इन दोनों में पास होने के वाले उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा. तीनों चरणों में सफल होने के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी.

