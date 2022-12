Bihar Police Fireman Final Result 2022: बिहार पुलिस फायरमैन  का रिजल्ट csbc.bih.nic.in पर घोषित

Bihar Police Fireman Final Result 2022: इस लिंक से चेक करें

शेड्यूल के मुताबिक बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर 2022 को किया गया था. वहीं पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का आयोजन 8 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक किया गया था. पीईटी परीक्षा का आयोजन पटना के शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह गवर्नमेंट हाई स्कूल में किया गया था. इस परीक्षा में 9412 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, वहीं दो हजार से अधिक उम्मीदवारों ने इसमें भाग नहीं लिया था.

फायर सर्विस में 'अग्निक' के पद पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट 5 सितंबर 2022 को प्रकाशित किया गया था. लिखित परीक्षा में 11,901 उम्मीदवार सफल रहे थे, जिन्हें पीईटी परीक्षा के लिए बुलाया गया था.सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल इस भर्ती परीक्षा के जरिए बिहार अग्निशमन सेवा में 'अग्निक' के कुल 2,380 पदों पर भर्तियां करेगा.

Bihar Police Fireman Result 2022: रिजल्ट ऐसे चेक करें

1.सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट - csbc.bih.nic.in पर जाएं.

2.फिर बिहार फायर सर्विसेज विकल्प का चयन करें और “Results: Finally selected candidates for the post of Firemen in Bihar Police/Bihar Fire Services (Advt. No. 01/2021)” लिंक पर क्लिक करें.

3.रिजल्ट का पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा.

4.रिजल्ट डाउनलोड करें और यदि आवश्यक हो तो एक प्रति अपने पास रखें.

