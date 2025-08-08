Bihar Vidhan Sabha डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Bihar Legislative Assembly Secretariat DEO Admit card : बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया गया है. परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र vidhansabha.bih.nic.in जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. आपको बता दें कि एडमिट कार्ड वेबसाइट पर 08 अगस्त, 2025 से 16 अगस्त 2025 तक उपलब्ध रहेगा. बिहार विधानसभी के डाटा एंट्री ऑपरेटर का एडमिट कार्ट कैसे डाउनलोड करें, इसके बारे में हम आगे आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं...

कैसे करें बिहार विधानसभा डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड

डाटा एंट्री ऑपरटेर की प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vidhansabha.bih.nic.in पर जाएं

अब वेबसाइट के होमपेज पर "DEO Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करिए

लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करिए

अब आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा.

इसके बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए

विदित हो कि विधानसभा के सचिवालय में डाटा एंट्री पद पर सीधी भर्ती के लिए 19 अगस्त 2025 को परीक्षा बिहार के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी.

परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक चलेगी. ऐसे में सभी परीक्षार्थियों की रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है. 10:30 तक प्रवेश बंद कर दिया जाएगा.

बता दें कि 2 घंटे की अवधि वाली इस परीक्षा में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें हर प्रश्न 4 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर -1 निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी.