कल जारी होगा Bihar Vidhan Sabha डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा का एडमिट कार्ड, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

Bihar Vidhan Sabha DEO 2025 : कल कल यानी 8 अगस्त को विधान सभा की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा. ऐसे में इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vidhansabha.bih.nic.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. आपको बता दें कि परीक्षार्थी Bihar Vidhan Sabha DEO एडमिट कार्ड 08 से 16 अगस्त 2025 तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा.

कब होगी Bihar Vidhan Sabha DEO 2025 की परीक्षा

बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) प्रारंभिक परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 19 अगस्त, 2025 को आयोजित की जाएगी.