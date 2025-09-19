विज्ञापन

BPSC 71th Answer key: बीपीएससी 71वीं प्री परीक्षा की आंसर-की जारी, Download Link ये रहा

BPSC 71th Answer Key: बीपीएससी ने 71वीं प्री परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियिल वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
BPSC 71th Answer key: बीपीएससी 71वीं प्री परीक्षा की आंसर-की जारी, Download Link ये रहा
नई दिल्ली:

BPSC 71th Answer Key: बीपीएससी ने 71वीं प्री परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियिल वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही अपने नंबरों का अनुमान लगा सकते हैं. जो उम्मीदवार इस आंसर-की से संतुष्ट नहीं है वे आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं. बीपीएससी ने सोशल मीडिया  पर भी आंसर-की पोस्ट की है. नीचे आप आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं.

बीपीएससी की 71वीं प्री परीक्षा 13 सितंबर को बिहार के कई जिलों में आयोजित की गई थी. फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा. आपत्ति दर्ज करने के बाद उन सवालों पर एक्सपर्ट की ओर से उस पर विचार किया जाएगा. फिर फाइनल आंसर-की जारी किया जाएगा. 

कब जारी होगा BPSC 71th Pre रिजल्ट

हालांकि रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल डेट तो नहीं घोषित की गई है लेकिन, दुर्गा पूजा के बाद ही रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें या ndtv education पर अपडेट चेक करते रहे. यहां आपको एग्जाम की सभी लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी. 

ये भी पढ़ें-कमजोर नजर लेकिन मजबूत इरादे, आयुषी बनीं IAS, KBC में जीते 25 लाख, आंखे नम कर देगी इनकी Success Story

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BPSC Answer Key Challenge Last Date, Bpsc Answer Key, BPSC Answer Key Challenge Window, BPSC Result, Bpsc Exam
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com