BEML में निकली सिक्योरिटी गार्ड से लेकर स्टाफ नर्स तक के लिए भर्ती, यहां जानिए सारी डिटेल

BEML Recruitment 2025 : भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने 243 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, फायर सर्विस पर्सनल, मैनेजमेंट ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव जैसे पद शामिल हैं. इन पदों के लिए आवेदन 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है. इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

कुल भर्ती 243 है. जिसमें से 27 पद एग्जीक्यूटिव, 100 पद मैनेजमेंट ट्रेनी, 44 पद सिक्योरिटी गार्ड, 12 पद फायर सर्विस पर्सनल, 10 पद स्टाफ नर्स, 4 पद फार्मासिस्ट और 46 पद नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है.

बता दें कि हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता है. वहीं, आयु सीमा भी पदों के अनुसार तय की गई है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो नोटिफिकेशन का ध्यान से पढे़ं.

नोटिफिकेशन लिंक

आवेदन शुल्क

एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के आवेदन करने वाले सामान्य, EWUS और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये, जबकि सिक्योरिटी गार्ड, फायर सर्विस, पर्सनल, नॉन एग्जीक्यूटिव, स्टाफ नर्स और फर्मासिस्ट पदों के लिए इन्हों वर्गों को 200 रुपये जमा करने होंगे.

एससी,एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन नि:शुल्क है.

सेलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत पूरी की जाएगी.

कितनी होगी सैलरी

इस भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को पदों के अनुसार 16900 रुपये से लेकर 280000 रुपये तक सैलरी मिलेगी.

कैसे करें आवेदन