AIIMS Recruitment : Raipur एम्स में 169 पदों पर निकली भर्ती, जानें- इससे जुड़ी हर जानकारी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर में निकली हैं कई भर्तियां

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (All India Institute of Medical Sciences, Raipur) में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर पद की भर्तियां निकली हैं. नौकरी की खोज कर रहे युवाओं के लिए ये एक बेहतरीन मौका है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (All India Institute of Medical Sciences recruitment 2021) की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 169 पदों पर भर्तियां की जानी है. आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू हो जांएगी. जो कि 25 दिसंबर, 2021 तक चलेंगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन पत्र भरा जा सकेगा.