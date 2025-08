Sarkari Naukri: आने वाली है CISF की लाखों भर्तियां, हर साल 14 हजार कैंडिडेट्स होंगे तैनात

Sarkari Naukri: भारत की आर्थिक और औद्योगिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने CISF के बड़े विस्तार को मंज़ूरी दी है. औद्योगिक सुरक्षा को मज़बूत करने और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, गृह मंत्रालय (MHA) ने CISF के अधिकृत बल में 2,20,000 कर्मियों की पर्याप्त वृद्धि को मंज़ूरी दे दी है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में साल 2029 तक बंपर लाखों में भर्तियां होने वाली हैं. इस नए फैसले में अगले पांच सालों में CISF में हर साल 14,000 नए जवान भर्ती किए जाएंगे. यह भर्ती अभियान मौजूदा 1.62 लाख कर्मियों वाली फोर्स में नए युवाओं को जोड़ेगा.

CISF ने एक्स पर पोस्ट पर इस बात की जानकारी दी है. आने वाली भर्ती अभियानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा, जिसमें अलग-अलग पदों पर अधिक संख्या में युवाओं और महिलाओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. यह CISF की क्षमताओं को बढ़ाने और भारत की उभरती सुरक्षा और विकास आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार बल सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

