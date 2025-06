VIDEO: राहुल गांधी के बयान पर शशि थरूर क्यों हंसने लगे? पाकिस्तान के बहाने सुना दिया

शशि थरूर लगातार चर्चा में हैं. वे पाकिस्तान के आतंकवादी प्रेम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अमेरिका सहित अन्य देशों को उजागर करने एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं.अमेरिका में उनसे एक पत्रकार ने राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए बयान पर शशि थरूर से सवाल किया तो वो पहले तो हंस पड़े. फिर बोले कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा बोलता रहेगा, तब तक भारत बल की भाषा बोलता रहेगा.

When Shashi Tharoor starts sounding more like the Opposition than his own party… you know something's seriously broken.

Congress isn't just divided — it's derailed.

One side still remembers it's Indian, the other seems to be reading from Islamabad's playbook… pic.twitter.com/DoXxRCQ21u