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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले घर के बाहर बुलडोजर एक्शन, हटाया गया लकड़ी का ढांचा

अभिषेक बनर्जी के आवास के सामने बने बांस के ढांचे को कोलकाता नगर निगम के कर्मचारियों ने हटा दिया. वह बांस को हटाकर अपने साथ ले गए. बुलडोजर की यह कार्रवाई पुलिस बुल की मौजूदगी में हुई.

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अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बुलडोजर एक्शन
  • कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों ने सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास के सामने बने बांस के अस्थायी ढांचे को हटा दिया
  • बुलडोजर कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में कोलकाता के कालीघाट इलाके में हुई
  • नगर निगम ने बताया कि यह ढांचा फुटपाथ पर था और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी
इस कार्रवाई पर पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आई?
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता में कालीघाट स्थित आवास के बाहर शुक्रवार को बुलडोजर एक्शन हुआ है.कोलकाता नगर निगम (KMC) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांसद के घर के बाहर बने अवैध ढांचे को गिरा दिया. नगर निगम के अधिकारी बुलडोजर लेकर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे, ताकि उनके घर के सामने बांस से बना एक अस्थायी ढांचा हटाया जा सके. यह ढांचा फुटपाथ पर बना हुआ था. KMC का कहना है कि इस ढांचे की वजह से फुटपाथ का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी. मौके पर भारी संख्या में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया.

अभिषेक बनर्जी के आवास के सामने बुलडोजर एक्शन

अभिषेक बनर्जी के आवास के सामने बने बांस के ढांचे को कोलकाता नगर निगम के कर्मचारियों ने हटा दिया. वह बांस को हटाकर अपने साथ ले गए. बुलडोजर की यह कार्रवाई पुलिस बुल की मौजूदगी में हुई. पुलिस अधिकारियों ने अपने सामने बैठकर डायमंड हार्बर सांसद के आवास के सामने बने अस्थायी बांस के ढांचे को हटवाया.

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फुटपाथ पर बना था बांस का ढांचा

अभिषेक बनर्जी के आवास के सामने बने ढांचे को बड़े पुलिस अधिकारियों ने खुद सामने बैठकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. बांस के अस्थायी ढांचे को गिराकर उसे वहां से हटा दिया गया है. यह ढांचा फुटपाथ पर बना हुआ था, जिसकी वजह से राहगीरों को वहां से गुजरने में काफी परेशानी होती थी. 

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