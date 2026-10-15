Live Update SIR Hearing: सुप्रीम कोर्ट में (विशेष गहन पुनरीक्षण) SIR मामले में लगी याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है. राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियों के 13 नेताओं ने 12 अक्टूबर को SIR के खिलाफ 3 दिन पहले याचिका लगाई थी. इस याचिका में SIR से जुड़े ऑडिट, फॉर्म-6 में बदलाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था.

ओम बिरला से मिली बीजेपी की महिला सांसद

बीजेपी की महिला सांसदों ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है. सभी सांसदों ने जेएनयू के प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद विमोल अकोजम पर लगे यौन शोषण के आरोपों के चलते उनकी सांसदी खत्म करने की मांग की है.