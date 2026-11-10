दिल्ली में आज से नमो यमुना रिवर सफारी शुरू हो रही है, जो कि दिल्ली के सोनिया विहार से जगतपुर गांव तक चलेगी.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार जाकरगई बड़े तोहफे देंगे.बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन तीन दिन के बिहार दौरे पर आज पटना पहुंचेंगे. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया है. दिल्ली के रोहिणी में मॉल के पास शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की उनके जीवन पर आधारित पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव'आज से बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी.इस किताब में 79 साल की सोनिया गांधी ने अपनी किशोरावस्था के दिनों से लेकर आज तक की जिंदगी के अनुभवों को बयां किया है.इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने की उम्मीद है.
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सोनिया गांधी की किताब में इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र
सोनिया गांधी की किताब में इंदिरा गांधी की हत्या के समय के संस्मरण भी दर्ज है. उन्होंने लिखा, 'मुझे ऐसा लगा, जैसे सीधे मेरे दिल में छुरा घोंप दिया गया हो.'
राजीव गांधी के साथ मैंने धीरे-धीरे भारत को जाना- सोनिया गांधी की किताब
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा,' जब मैं नई-नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तब मैं भारत के बारे में कुछ नहीं जानती थी. लेकिन बाद में राजीव गांधी के साथ मैंने धीरे-धीरे भारत को जाना.
कभी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थीं सोनिया गांधी- किताब में खुलासा
सोनिया गांधी ने किताब में बताया कि वह कभी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती थीं. उन्होंने राहुल और प्रियंका से भी कहा था कि चुनाव जीतने के बाद भी पीएम नहीं बनना चाहतीं.
1299 रुपये में बिक रही सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग
सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग बाजार में 1299 रुपये में बिक रही है. 502 पन्नों की इस किताब में 37 चैप्टर हैं.
दिल्ली:अक्षरधाम मंदिर के पास 288 पहुंचा AQI
दिल्ली में हर तरफ धुंध की चादर देखी जा रही है. CPCB के मुताबिक, अक्षरधाम मंदिर के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 288 है, जो कि खराब श्रेणी में आता है.
#WATCH दिल्ली | CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, अक्षरधाम मंदिर के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 288 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। वीडियो सुबह 09:04 बजे की है https://t.co/oAELj9jFKS— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2026
सोनिया गांधी ने अपनी किताब पोते-पोती को की डेडिकेट
सोनिया गांधी ने अपनी किताब को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रियंका के बच्चों रिहान और मिराया को समर्पित किया है.
पटना में संगीता इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर लगी आग
पटना के डाक बंगला क्रॉसिंग के पास संगीता इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर आग लग गई.
#WATCH पटना, बिहार: डाक बंगला क्रॉसिंग के पास संगीता इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर आग लग गई। https://t.co/JMxfX2tmkl— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2026
दिल्ली में 'नमो यमुना रिवर सफारी' आज से शुरू
दिल्ली सरकार आज 'नमो यमुना रिवर सफारी' शुरू करने जा रही है. सोनिया विहार में तैयारियां तेज हैं.
#WATCH दिल्ली सरकार आज 'नमो यमुना रिवर सफारी' शुरू करेगी। वीडियो सोनिया विहार से है। https://t.co/k657Z4QeTD— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2026
कांग्रेस पार्टी तरह-तरह के नाटक रच रही-सोनिया की किताब पर ब्रजेश पाठक
सोनिया गांधी की पुस्तक लॉन्च पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तरह-तरह के नाटक रच रही है. पहले वे आपातकाल के लिए देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगे, तब भी उनको माफी नहीं मिलेगी. सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है. संविधान को भी निलंबित कर सकती है. देश की जनता के हक और अधिकारों को लूट सकती है, कांग्रेस को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा.
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक के लॉन्च पर उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा, "कांग्रेस पार्टी तरह-तरह के नाटक रच रही है। पहले वे आपातकाल के लिए देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगे, तब भी उनको माफी नहीं मिलेगी। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। संविधान को भी निलंबित कर सकती है। देश की जनता के हक और अधिकारों को लूट सकती है। कांग्रेस को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2026
खान मार्केट की इस बुक शॉप में बिक रही सोनिया गांधी की किताब
दिल्ली के खान मार्केट स्थित 'बहरीसन्स बुकसेलर्स' की मालकिन, रजनी बहरी मल्होत्रा ने कहा कि आज सोनिया जी की संस्मरण पुस्तक हमारे पास मौजूद है, जिसे लेकर हम बहुत उत्साहित हैं .यह किताब रिलीज हो चुकी है और आप इसे पूरे भारत में मौजूद हमारे सभी 'बहरीसन्स' स्टोर के शोकेस में देख सकते हैं.हमें इसकी बिक्री को लेकर बहुत उम्मीदें हैं.
#WATCH दिल्ली: खान मार्केट स्थित 'बहरीसन्स बुकसेलर्स' की मालकिन, रजनी बहरी मल्होत्रा कहती हैं, "हम 'बहरीसन्स बुकसेलर्स' में हैं। आज सोनिया जी की संस्मरण पुस्तक हमारे पास मौजूद है, जिसे लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। यह किताब रिलीज़ हो चुकी है और आप इसे पूरे भारत में मौजूद हमारे सभी 'बहरीसन्स' स्टोर के शोकेस में देख सकते हैं। माना जा रहा है कि यह इस दशक की सबसे बड़ी रिलीज़ होने वाली किताबों में से एक है, और हमें इसकी बिक्री को लेकर बहुत उम्मीदें हैं।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2026
सोनिया गांधी की किताब का 16 नवंबर को औपचारिक विमोचन
सोनिया गांधी की किताब बाजारों में खरीदने के लिए उपलब्ध है.16 नवंबर को किताब का औपचारिक विमोचन किया जाएगा.