दिल्ली में आज से नमो यमुना रिवर सफारी शुरू हो रही है, जो कि दिल्ली के सोनिया विहार से जगतपुर गांव तक चलेगी.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार जाकरगई बड़े तोहफे देंगे.बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन तीन दिन के बिहार दौरे पर आज पटना पहुंचेंगे. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया है. दिल्ली के रोहिणी में मॉल के पास शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की उनके जीवन पर आधारित पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव'आज से बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी.इस किताब में 79 साल की सोनिया गांधी ने अपनी किशोरावस्था के दिनों से लेकर आज तक की जिंदगी के अनुभवों को बयां किया है.इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने की उम्मीद है.

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