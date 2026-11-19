कुलगाम के ख्रेवन चादर गांव का रहने वाला 22 वर्षीय बढ़ई (कारपेंटर)अब्दुल लतीफ भट को बुधवार सुबह ज़ंगलपोरा में मार गिराया गया. वह कश्मीर घाटी में सक्रिय आखिरी स्थानीय आतंकवादी था. उसकी मौत के साथ ही, आधिकारिक रिकॉर्ड में अब कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या शून्य हो गई है. सुरक्षा बलों ने इस पल को ऐतिहासिक बताया है.

लतीफ की कहानी बेहद दिलचस्प

यह एक ऐसे लड़के का दुखद अंत था, जिसने भान के पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल से 8वीं तक और अश्मुजी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की थी. उसने कुलगाम के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में स्नातक की डिग्री के लिए दाखिला भी लिया था. लेकिन बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी. इसके बाद उसने बढ़ई का काम किया, फिर ख्रेवन में एक बीडिंग-मशीन यूनिट में शीशे का काम (ग्लेज़ियर) भी किया, और फिर अचानक गायब हो गया.

बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मिली बिना तारीख वाली इस CCTV फुटेज में, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का मारा गया कमांडर लतीफ भट (बाईं ओर) अपने साथी उमर निसार के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जाता है कि इसी दिन, पिछले हफ्ते कुलगाम जिले में उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक टुकड़ी पर हमला किया था.

18 नवंबर 2025 को वह अपने घर से लापता हो गया. उसके परिवार ने कुलगाम पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि तब तक वह लश्कर के आतंकवादी ज़ाकिर अहमद गनाई के प्रभाव में आ चुका था. जल्द ही, 'कश्मीर रिवोल्यूशनरी आर्मी' नाम के एक कम जाने-माने संगठन (जिसे एजेंसियां ​​लश्कर-ए-तैयबा का ही एक छद्म संगठन मानती हैं) ने घोषणा की कि भट उनके साथ जुड़ गया है.

बाद में, दक्षिण कश्मीर के शोपियां में एक बाग के अंदर हुई मुठभेड़ में गनाई मारा गया. हालांकि, भट सुरक्षा बलों की घेराबंदी से बच निकलने में कामयाब रहा. अपने करीबी साथी ज़ाकिर के मारे जाने के बाद, भट ने दक्षिण कश्मीर में कई हमले किए. इन हमलों के कारण वह लश्कर का सबसे 'मोस्ट वांटेड' आतंकवादी बन गया, जिस पर 15 लाख रुपये का इनाम रखा गया था.

लतीफ की टेरर वाली कहानी

एक हमले में, उसने अनंतनाग के लाल चौक इलाके में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी. यह घटना इतनी गंभीर थी कि प्रशासन को दक्षिण कश्मीर मार्ग से होने वाली तीर्थयात्रा को सीमित करना पड़ा. कुछ दिनों बाद, उसने कुलगाम के अखरान गांव के पास केलम इलाके में एक ईंट भट्ठे पर काम कर रहे दो प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी. यह वही इलाका है, जहां पिछले हफ्ते CRPF जवानों पर हमला हुआ था.

भट कुलगाम के चप्पे-चप्पे से वाकिफ था. उसे वहां की गलियों, बागों और शॉर्टकट रास्तों की बहुत अच्छी जानकारी थी. वह अपने छिपने के ठिकाने बदलता रहता था और कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता था. किसी हमले के बाद, अपने मुख्य ठिकाने पर रुकने के बजाय, वह किसी मस्जिद या खाली पड़ी दफ्तर की इमारत में चला जाता था, ताकि सुरक्षा बल उस तक न पहुंच सकें.

हर हमले से पहले, भट एक आम आदमी की तरह चलता था. कभी-कभी बिना AK राइफल के, और उसके साथ दो-तीन साथी होते थे. ताकि सुरक्षा एजेंसियों को उसकी खतरनाक साजिश की भनक तक न लगे. कई बार, वह किसी नाका पार्टी या सुरक्षा बंकर के पास से इतने आत्मविश्वास के साथ गुजरता था कि किसी को शक भी नहीं होता था कि वह एक आतंकवादी है.

अपनी ही चालाकी में फंसा लतीफ

पिछले कुछ महीनों के CCTV फुटेज में उसका एक खास तरीका सामने आया. बढ़ई से आतंकवादी बना यह शख्स घूमते समय अपने हथियार एक बोरे में छिपाकर रखता था. कई फुटेज में उसे पैदल या किसी कमर्शियल गाड़ी में, हाथ में बोरा लिए और तीन-चार स्थानीय युवाओं की अपनी मुख्य टीम के साथ चलते हुए देखा गया.

दो प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद उसे कुछ समय के लिए शांत रहने (अंडरग्राउंड होने) को कहा गया था. लेकिन सीमा पार बैठे उसके आकाओं की योजना कुछ और ही थी. उन्होंने उसे कुछ बड़ा करने और युवाओं को अपने साथ जोड़ने का निर्देश दिया. लश्कर कमांडर के तौर पर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को लगा कि एक बड़ा हमला घाटी के और भी युवाओं को बंदूक उठाने के लिए प्रेरित करेगा.

लतीफ का सुराग सुरक्षाबलों को सीसीटीवी के जरिए लग गया था.

पाकिस्तान इस बात से परेशान था कि पिछले साल से (उमर डार को छोड़कर) कोई भी युवा आतंकवादी गुटों में शामिल नहीं हुआ था. इसी मकसद से वह श्रीनगर भी गया था, ताकि एक बड़े हमले की योजना बना सके. वह अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अपना ठिकाना दक्षिण कश्मीर से बदलकर श्रीनगर ले जाने की योजना बना रहा था.

हालांकि, उसकी गतिविधियां कैमरे में कैद हो गईं. इसके बाद J&K पुलिस ने पूरे श्रीनगर में पोस्टर लगवा दिए, जिनमें लोगों से भट और उसके 'ओवरग्राउंड नेटवर्क' (समर्थक नेटवर्क) के बारे में जानकारी देने को कहा गया. इस वजह से भट को श्रीनगर में हमला करने का अपना इरादा छोड़ना पड़ा. इसके बजाय, उसने कुलगाम (अपने गृह नगर) को चुना, क्योंकि वहां से वह आसानी से बचकर किसी सुरक्षित ठिकाने पर जा सकता था; उसे उस इलाके की चप्पे-चप्पे की जानकारी थी.

CRPF जवानों की राइफल छीनने का प्लान

हमले को सफल बनाने के लिए उसने बहुत बारीकी से योजना बनाई. उसने अखरान को चुनने से पहले कुलगाम में पांच से ज्यादा जगहों की रेकी (निगरानी) की. 10 नवंबर को उसने और उसके साथी उमर निसार डार ने मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम समेत कई जगहों पर रेकी की, ताकि वे अपने टारगेट तय कर सकें और सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बना सकें. 11 नवंबर को, उन्होंने अखरान में CRPF के एक नाके पर हमला किया और AK-46 राइफल से गोलियां चलाईं. 15 सेकंड के भीतर ही उन्होंने 30 गोलियां दाग दीं. हमले की जगह से मिले खाली कारतूसों की मदद से सुरक्षा एजेंसियों को यह पता लगाने में आसानी हुई कि अखरान का यह हमला और इससे पहले भट द्वारा किया गया हमला, आपस में काफी मिलते-जुलते थे. यह हमला काफी पहले से प्लान किया गया था और इसका समय जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दौरे के हिसाब से तय किया गया था. उपराज्यपाल उस समय कुलगाम में थे, जहां उन्हें 14 किलोमीटर दूर स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तीन दिवसीय 'वेशो फेस्टिवल' का उद्घाटन करना था. उनका प्लान CRPF जवानों की राइफल छीनने का था. लेकिन वे नाकाम रहे, क्योंकि नाके पर तैनात सतर्क जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया, हमलावरों का पीछा किया और उन्हें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया. इस दौरान CRPF के तीन जवान घायल हो गए, लेकिन एक बड़ा संकट टल गया. लेकिन अखरान से भागते समय भट ने एक बड़ी गलती कर दी. उसका मोबाइल फोन गिर गया. यही फोन उसके पकड़े जाने का कारण बना. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तुरंत उसके फोन का डेटा खंगाला, जिससे उसके छिपने के ठिकानों, उसकी गतिविधियों और उसके पूरे सपोर्ट नेटवर्क का पता चल गया.

पूरा ओवरग्राउंड नेटवर्क पकड़ा गया

इसके साथ ही, जांचकर्ताओं ने दक्षिण कश्मीर में दर्जनों कैमरों (अनंतनाग हाईवे, कस्बों और अंदरूनी रास्तों) से CCTV फुटेज इकट्ठा किए और कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया. सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने बताया, "CCTV फुटेज से हमें यह पता चल गया कि वह कहां-कहां गया, कहां देखा गया और किस समय देखा गया. इससे उसकी हर गतिविधि साफ हो गई." उन्होंने आगे कहा, "और जो फोन वह पीछे छोड़ गया था, उससे उसका पूरा 'ओवरग्राउंड नेटवर्क' सामने आ गया. इससे बहुत मदद मिली."

लतीफ के एनकाउंटर के बाद फोर्स के लोग भी बेहद खुश दिखे.

उस पर शिकंजा कसता जा रहा था. लारू में, सुरक्षा बलों ने भट और उसके साथी उमर निसार डार को घेर लिया. उमर निसार डार पहले रोटी बनाने का काम करता था, लेकिन बाद में लश्कर का ऑपरेटिव बन गया था. इसके बाद हुई गोलीबारी में डार मारा गया. डार कुलगाम के अरेह गांव का रहने वाला था; उसने भट को 5-6 महीने तक अपने यहां पनाह दी थी. 10 नवंबर को वह लापता हो गया था और अखरान हमले के तुरंत बाद TRF संगठन में शामिल हो गया था. भट वहां से बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन बहुत मुश्किल से.

इसके बाद, 40 गांवों में एक हफ्ते तक लगातार उसकी तलाश चली. आखिरकार बुधवार सुबह ज़ंगलपोरा में यह अभियान खत्म हुआ.

लतीफ की मौत के बाद कश्मीर के लोग भी खुश नजर आए, भले ही पाकिस्तान ने उसे शहीद बनाने की कोशिश की.

पाकिस्तान के आतंकी तंत्र ने किया महिमामंडन

भट एक मस्जिद के अंदर छिपा हुआ था. सुरक्षा बलों ने मस्जिद को घेर लिया और उससे बाहर आकर सरेंडर करने को कहा. काफी देर तक वीडियो कॉल पर बातचीत होती रही, लेकिन भट ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, जबकि इस दौरान वह कुरान की आयतें भी पढ़ रहा था. जब उसने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, तो सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की और उसे मार गिराया. इस दौरान उन्होंने अत्यधिक संयम बरता, ताकि मस्जिद की पवित्रता को कोई आंच न आए.

पुलिस का कहना है कि उसके मारे जाने के साथ ही उसका पूरा नेटवर्क खत्म हो गया है. उसके पांच अन्य साथियों को भी पकड़ लिया गया है. एक सूत्र ने बताया, "इस हमले के बाद, घाटी में बचे आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकवादी को खोजने के लिए संसाधनों को लगाया गया, और सुरक्षा बल इसमें सफल रहे. यह एक बड़ी कामयाबी है."

वाकई, यह एक बड़ी कामयाबी है. अधिकारियों को डर था कि अगर भट और लंबे समय तक सक्रिय रहता, तो वह और भी स्थानीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल कर सकता था. लेकिन, एक बढ़ई से खूंखार आतंकवादी बना यह शख्स अब मारा जा चुका है और इसके साथ ही, फिलहाल के लिए कश्मीर में स्थानीय आतंकवाद का आखिरी अध्याय भी बंद हो गया है.

जो काम लतीफ भट अपने जीते-जी नहीं कर पाया, पाकिस्तान का आतंकी तंत्र अब उसके मरने के बाद उससे करवाना चाहता है. एक मुठभेड़ में भट के मारे जाने के कुछ ही घंटों के भीतर, सुरक्षा बलों के साथ उसकी वीडियो-कॉल और उसके शव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी गईं. इन्हें 'अल्लाह के नाम पर शहादत' के रूप में पेश किया गया, ताकि उसकी मौत का महिमामंडन किया जा सके और कश्मीरी युवाओं को जिहाद की ओर उकसाया जा सके.

यह एक आखिरी और हताशा भरा दांव है. क्योंकि पिछले एक साल में, उमर डार को छोड़कर, घाटी के किसी भी युवा ने बंदूक नहीं उठाई थी.

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