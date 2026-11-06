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हेलमेट पहनाया, पेट्रोल पिलाया, फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग... रील बनाने के लिए कोलकाता में हैवानियत की हद पार

कोलकाता के हाल्टू में 27 अक्टूबर को युवक को खेल के बहाने हेलमेट पहनाकर आंख पर पट्टी बांधी गई, फिर पेट्रोल पिलाने की कोशिश की गई.

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हेलमेट पहनाया, पेट्रोल पिलाया, फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग... रील बनाने के लिए कोलकाता में हैवानियत की हद पार
कोलकाता में रील बनाने के लिए युवक को आग लगा दी.
NDTV
कोलकाता:

कोलकाता के हाल्टू इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. गरफा पुलिस स्टेशन के तहत हाल्टू में 27 अक्टूबर को एक युवक को पेट्रोल पिलाकर आग लगाने की कोशिश की गई. हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अर्घ्य साहा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है.

काम से लौट रहे युवक को फंसाया

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित काम से घर लौट रहा था, तभी लोगों के एक समूह ने उसे तालाब के पास के इलाके में बहला-फुसलाकर ले गए. वहां उन्होंने खेल खेलने के बहाने उसके सिर पर हेलमेट पहना दिया और आंखों पर पट्टी बांध दी, फिर उसे बार-बार थप्पड़ मारे.

पेट्रोल नहीं पिया तो आग लगा दी

जब पीड़ित ने हेलमेट हटाया, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उसे जबरन पेट्रोल पिलाने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया, तो उन्होंने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और जलती हुई माचिस फेंक दी, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई.

पीड़ित भागकर और जलते हुए कपड़े उतारकर बचने में कामयाब रहा. स्थानीय निवासियों ने उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद की.

सोशल मीडिया के लिए बनाया था वीडियो

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने इस घटना को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के इरादे से रिकॉर्ड किया था. पीड़ित की हालत स्थिर बताई जा रही है और जांच जारी है.

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