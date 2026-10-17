पीएम मोदी ने जताया दुख तो राहुल गांधी ने की जांच की मांग... कोलकाता हादसे पर किसने क्या कहा पढ़ें

- कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की घटना में सत्रह लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी कार्यक्रम स्थगित कर घायलों से मिलने के लिए अस्पताल जाने की बात कही है
पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर 2026 की शाम को हुई भगदड़ की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. हादसे में 17 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी,पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है. इन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "कोलकाता में हुई भगदड़ बेहद पीड़ादायक है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा है."
The stampede in Kolkata is extremely distressing. My thoughts are with those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. The local administration is providing all possible assistance to those affected: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 17, 2026
अमित शाह ने कार्यक्रम स्थगित किए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि "अभी-अभी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ का अत्यंत दुखद समाचार मिला. इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से बात की. इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. प्रशासन द्वारा घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. पश्चिम बंगाल के अपने कल के सभी कार्यक्रम स्थगित कर अस्पताल जाकर घायलों से मिलूंगा. मां दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."
अभी-अभी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ का अत्यंत दु:खद समाचार मिला. इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से बात की। इस हादसे में जान गँवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और परिवारजनों के प्रति संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ. प्रशासन द्वारा घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है.पश्चिम बंगाल के अपने कल के सभी कार्यक्रम स्थगित कर अस्पताल जाकर घायलों से मिलूँगा। माँ दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूंं.— Amit Shah (@AmitShah) October 17, 2026
राहुल गांधी व खरगे ने जांच की मांग
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ''कोलकाता के चोरबागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की ख़बर बेहद दुखद है. इस हादसे में कई लोगों की जान जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना है. मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रशासन से अपील है कि सभी घायलों को तुरंत बेहतर इलाज मिले, और इस हादसे की निष्पक्ष जांच हो ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न दोहराई जाए. मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे राहत कार्य में हर संभव मदद करें.''
कोलकाता के चोरबागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की ख़बर बेहद दुखद है। इस हादसे में कई लोगों की जान जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रशासन से अपील है कि सभी घायलों को तुरंत बेहतर इलाज मिले, और इस हादसे की निष्पक्ष जाँच हो ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न दोहराई जाए। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि वे राहत कार्य में हर संभव मदद करें।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 17, 2026
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ''कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई दुखद भगदड़ से बहुत दुखी हूं, जिसमें कई कीमती जानें चली गईं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं. मैं पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तुरंत बचाव और मेडिकल मदद, मरने वालों और घायलों के परिवारों को पूरा मुआवज़ा, और भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए पूरी जांच सुनिश्चित करे. मैं सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे इस मुश्किल समय में प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें.
Deeply anguished by the tragic stampede at the Chorbagan Durga Puja pandal in Kolkata, which has claimed several precious lives. My heartfelt condolences to the bereaved families. I pray for the speedy recovery of those injured. I urge the West Bengal Government to ensure immediate rescue and medical assistance, adequate compensation to the families of the deceased and the injured, and a thorough investigation to prevent such tragedies in the future. I appeal to all Congress leaders and workers to extend every possible assistance to those affected during this difficult hour.— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 17, 2026
ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया
ममता बनर्जी ने कहा कि चोरबागान पूजा पंडाल में भगदड़ की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायल लोग जल्दी ठीक हों और इस मुश्किल समय में उनके परिवारों को हिम्मत और शक्ति मिले.
Deeply shocked and saddened to learn about the stampede at the Chore Bagan Puja Pandal. I pray to Maa Durga for the speedy recovery of all those injured and for strength and courage for their families during this difficult time.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 17, 2026
सम्राट चौधरी ने जताया शोक
सम्राट चौधरी ने कहा कि "कोलकाता के चोरबागान के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के कारण हुई दुर्घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं.मां दुर्गा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. साथ ही, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं."
तेजस्वी यादव ने जताई संवेदना
तेजस्वी यादव ने कहा कि कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की हृदयविदारक घटना में 17 मौतों की खबर से मन व्यथित है. इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान, शोकाकुल परिजनों को दुखद घड़ी में संबल दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.
अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा?
अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस और सीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'मां दुर्गा दुखी परिवारों को हिम्मत और हिम्मत दें और सभी घायलों को जल्दी और पूरी तरह ठीक होने का आशीर्वाद दें.
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