Live: छठ पूजा का आज दूसरा दिन है, आज शाम को भगवान भास्कर की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाएगा. इसके बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला अनुष्ठान का संकल्प लिया जाता है. छठ पूजा को लेकर सभी जगहों पर विशेष तैयारियां की गई हैं. पटना में भी घाटों को सजाया गया है. दिल्ली से लेकर बिहार और अन्य राज्यों में छठ पूजा के लिए घाटों पर विशेष सुविधाएं की गई हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की गई है.

पीएम मोदी का गुजरात दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे. वह आज गांधीनगर में आयोजित संस्कारधाम ट्रस्ट की बैठक में शामिल होंगे. पीएम मोदी अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. पीएम मोदी के दौरे को लेकर गुजरात में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है.