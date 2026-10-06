भगवंत मान के ऑफिस पर सीबीआई की रेड, बोले- भाजपा की चुनावी तैयारी शुरू

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है. ये छापेमारी ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मामले में की जा रही है. इस छापेमारी पर सीएम भगवंत मान भड़क गए हैं. उन्होंने इस छापेमारी को भाजपा की चुनावी तैयारी से जोड़ा है. इस छापेमारी पर उन्होंने कहा कि भाजपा की चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं.

सीबीआई की ये छापेमारी हाई कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद ही हो गई है. 5 अक्टूबर को ही हाई कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में सीबीआई जांच करने का आदेश दिया था. अब मंगलवार को सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच गई है.

यह छापेमारी ऐसे समय में हो रही है जब ट्रांसफर, पोस्टिंग और सरकारी कामकाज में कथित दखल से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है.

कैंप ऑफिस में CBI ने डाली है रेड

सीबीआई ने सीएम भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर रेड डाली है. इस छापेमारी पर सीएम भगवंत मान भड़क गए हैं.

उन्होंने एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया, 'भाजपा ने पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. मेरे कैंप ऑफिस पर सीबीआई की छापेमारी हुई है. ईडी और सीबीआई का पंजाब में अब बेजा इस्तेमाल किया जाएगा. पंजाब सरकार और मुझे बदनाम किया जाएगा. जनता से आम आदमी पार्टी को मिले प्यार से भाजपा बहुत परेशान है.'

CBI ने दर्ज की है FIR

हाई कोर्ट के आदेश पर CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के OSD और उसके साथियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए FIR दर्ज की है.

इस मामले में CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के OSD राजबीर घुमन, नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर, आर.एस. नागरा और अज्ञात सरकारी अधिकारियों व निजी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

आरोप है कि आरोपी पैसे के बदले अधिकारियों, जिसमें IAS और IPS अधिकारी भी शामिल हैं, की पोस्टिंग और विभागीय कार्रवाई को प्रभावित करते थे.

इसके अलावा नीति बनाने, प्रशासनिक मंजूरी, टेंडर की शर्तें, लाइसेंस, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव, संपत्ति विवाद, राजस्व और जमीन से जुड़े मामलों में भी दखल देने के आरोप हैं.

CBI के मुताबिक, आरोपी सरकारी कर्मचारियों पर यह भी आरोप है कि वे सरकार की ओर से आदेश और नीतियां जारी होने से पहले उनके ड्राफ्ट निजी लोगों को उपलब्ध कराते थे.

8 जगह की छापेमारी

FIR दर्ज करने के बाद CBI ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में कुल 8 जगहों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान आरोपियों से जुड़े ठिकानों से लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

अकाली ने छापेमारी को बताया 'बड़ी कार्रवाई'

सीबीआई की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने इसे 'CBI की बड़ी कार्रवाई' बताया है. उन्होंने 'इसे भ्रष्टाचार के खेल का अंत शुरू' बताया.

क्या है पूरा मामला?

ये पूरा मामला ट्रांसफर, पोस्टिंग और कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है. इसे लेकर ईडी ने पंजाब के डीजीपी को तीन चिट्ठियां लिखी थीं, जिनमें यह कहा गया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन और कुछ अन्य लोग (नितिन गोहल और बीर देविंदर भी शामिल) भ्रष्टाचार में शामिल हैं.

इन चिट्ठियों में आरोपों के सिलसिले में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया था. मांग की गई थी कि उन लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए.

ईडी के आरोपों के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन कथित तौर पर अधिकारियों, जिनमें आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं, के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े रैकेट को चला रहे थे.

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वे प्रशासनिक तबादलों और पोस्टिंग के साथ-साथ सरकारी टेंडरों में भी दखल दे रहे थे.

हाई कोर्ट ने दिया है सीबीआई जांच का आदेश

यह मामला तब हाईकोर्ट पहुंचा, जब पंजाब पुलिस ने कथित तौर पर ईडी की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की थी.

वकील निखिल सराफ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी.

उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि ईडी की चिट्ठियों में पंजाब सीएमओ से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी.

इसके बाद सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया. हाईकोर्ट ने सीबीआई को दो महीने में जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया है.