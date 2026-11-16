दिल्ली पुलिस ने पकड़े दो शार्प शूटर, अमिताभ बच्चन का पोस्ट, ' बच गए'

बॉलीवुड स्टार्स को धमकी के बीच अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट चर्चा में है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बच गए. इसे लेकर यूजर्स तरह तरह के कयास लगा रहे हैं. बता दें लॉरेंस गैंग की तरह से कई सुपरस्टार्स को धमकी की खबरें सामने आई हैं, इसी बीच आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ऑपरेशन में लॉरेंस गैंग के 2 शूटरों को अरेस्ट किया गया. इनमें से एक किसी बड़े अभिनेता के घर पर फायरिंग करने का प्लान बना रहे थे. इस काम को अंजाम देने की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन सही वक्त पर शूटर को दबोच लिया गया. वहीं दूसरे शूटर को दिल्ली में एक कारोबारी पर फायरिंग करने का काम सौंपा गया था. अमृतसर में कुछ दिन पहले हुए इन्फ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड में भी ये शूटर आरोपी था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है.

दोनों शार्प शूटर, बड़े सुपरस्टार के घर फायरिंग का मिला था टास्क

दिल्ली पुलिस ने पंजाब के दो शार्प शूटरों विकास ठाकुर उर्फ विक्की और दीपक सिंह उर्फ दीप को अरेस्ट किया है. दीपक को मुंबई से अरेस्ट किया गया है और ये पंजाब के तरनतारन से है. जांच एजेंसियों को शक है कि ये किसी सुपरस्टार के घर के बाहर फायरिंग करने वाला था. विकास ठाकुर को दिल्ली से अरेस्ट किया गया है, ये जालंधर का रहने वाला था. विकास से पूछताछ के बाद ही मुंहई में रहने वाले दीपक की जानकारी पुलिस को लगी. पुलिस को शक है कि 1984 के सिख विरोधी दंगे के संबंध में एक सुपरस्टार द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयान के कारण उन्हें निशाना बनाने की साजिश रची गई.

अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने बंगले जलसा को लेकर भी चर्चा में

बता दें कि अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने बंगले जलसा को लेकर भी चर्चा में हैं. उनकी भाभी रमोला ने 1993 में उस गिफ्ट डीड को चुनौती दी है, जिसके जरिए इस प्रोपर्टी के मालिकाना हक जया बच्चन को ट्रांसफर किया गया था. रमोला ने दावा किया है कि ये उनकी जानकारी के बिना हुआ. अंधेरी स्थित डिप्टी रजिस्ट्राप ऑफ कॉओपरेटिव सोसाइटीज के दफ्तर तक ये शिकायत पहुंच गई है. बता दें कि जलसा वही जगह है जहां अमिताभ अपने फैंस से मिलते हैं. इसमें लंबे समय से चली आ रही संडे मीटिंग भी शामिल है.

अमिताभ-जया ने नहीं दिया किसी बात पर रिएक्शन

अमिताभ बच्चन की पत्नी अजिताभ ने पत्नी रमोला ने पिछले 7 महीनों में रिजस्ट्रेशन अधिकारियों के पास कई शिकायतें दर्ज करवाई हैं. उन्होंने दावा किया कि गिफ्ट डीड के जरिए जया को मालिकाना हक ट्रांसफर किए जाने से पहले ये संपत्ति मूल रूप से उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी. कपोल हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड में जया बच्चन ही मालिक हैं वही महाराष्ट्र सरकार के प्रोपर्टी रिकॉर्ड में अभी भी रमोला का नाम दर्ज है. इस मामले को लेकर अमिताभ या जया बच्चन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया. अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता ने इस पर कमेंट करने से इंकार कर दिया और परिवार का आंतरिक मामला बताया.