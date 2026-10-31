Vastu Tips: घर के अंदर घड़ी कहां टांगनी चाहिए? एस्ट्रोलॉजर अरुण पंडित ने बताया किन दिशाओं में घड़ी लगाने से बचें

वास्तु शास्त्र में घर के अंदर लगी घड़ी का खास महत्व माना जाता है. मान्यता है कि घर के अंदर घड़ी किस दिशा में लगी है, इसका असर घर के माहौल, परिवार के सदस्यों की सोच और जीवन में आने वाले अवसरों पर भी पड़ सकता है. ऐसे में खासकर घड़ी को सही दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है. इसी विषय पर मशहूर एस्ट्रोलॉजर अरुण पंडित ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि घर में घड़ी किस दिशा में लगानी चाहिए और किन जगहों पर घड़ी लगाने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं-

दरवाजे की चौखट के ऊपर न लगाएं घड़ी

अरुण पंडित बताते हैं, घड़ी को कभी भी घर के दरवाजे की चौखट के ठीक ऊपर नहीं लगाना चाहिए. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से जीवन में नए अवसर आने की गति धीमी हो सकती है.

अरुण पंडित के मुताबिक, घर की दक्षिण दिशा में भी घड़ी लगाने से बचना चाहिए. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, इस दिशा में घड़ी लगाने से घर में तनाव और परेशानियां बढ़ सकती हैं. परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है.

एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, घर के अंदर घड़ी लगाने के लिए उत्तर दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, उत्तर दिशा का संबंध धन और तरक्की से होता है. इस दिशा को सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों का प्रतीक भी माना जाता है. इसके अलावा आप उत्तर-पूर्व और पूर्व दिशा में भी घड़ी को टांग सकते हैं.

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह दिशा पूजा-पाठ और सकारात्मक ऊर्जा के लिए खास मानी जाती है. वहीं, पूर्व दिशा का संबंध सूर्य देव से माना जाता है. सूर्य देव को ऊर्जा, प्रकाश और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में इन दिशाओं में घड़ी लगाना शुभ माना जाता है.

मान्यता है कि सही इस दिशा में घड़ी लगाने से घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है. साथ ही परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ने और अपने काम में सफलता पाने के नए अवसर मिलते हैं.

यहां देखें वीडियो-

यह भी पढ़ें- कल रखा जाएगा अहोई अष्टमी का व्रत, एस्ट्रोलॉजर ने बताया इस दिन जरूर उतारें अपने बच्चे की नजर, जानें सही विधि