Diwali Vastu Tips: दिवाली के लिए कर रहे हैं घर की सफाई? घर से निकाल दें ये 4 चीजें, दूर होगी नेगेटिविटी

Diwali Vastu Tips: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही लोग घरों की साफ-सफाई और सजावट में जुट जाते हैं. हिंदू मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार, दिवाली से पहले घर की सफाई करना बेहद शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि स्वच्छ और व्यवस्थित घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, जबकि कुछ बेकार और टूटी-फूटी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं. ऐसे में दिवाली की सफाई के दौरान घर से कुछ चीजों को बाहर कर देना चाहिए, जिससे पॉजिटिविटी बनी रहे और सुख-समृद्धि का वास हो. आइए जानते हैं वे 4 चीजें, जिन्हें वास्तु के अनुसार दिवाली से पहले घर से हटाना बेहतर माना जाता है...

1. टूटी-फूटी चीजें

दिवाली की सफाई के दौरान घर में रखी टूटी-फूटी चीजों को या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें हटा दें. वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, टूटी-फूटी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं. माना जाता है कि ऐसी चीजें घर की सकारात्मकता और उन्नति में बाधा डाल सकती हैं. हालांकि, अगर कोई सामान आसानी से ठीक हो सकता है और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसे फेंकने की बजाय रिपेयर करवा लें.

2. रुकी और टूटी हुई घड़ियां

दिवाली की सफाई के दौरान घर की घड़ियों को भी चेक जरूर करें. जो घड़ियां बंद हो चुकी हैं, उन्हें ठीक करवा लें या फिर घर से हटा दें. वास्तु शास्त्र की कुछ मान्यताओं के अनुसार, बंद घड़ियां जीवन में रुकावट, ठहराव और नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं. माना जाता है कि लगातार बंद पड़ी घड़ियां घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो रोकती हैं.

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3. सूखे पौधे और फूल

दिवाली की सफाई के दौरान घर में रखे सूखे पौधों, सूखी पत्तियों और मुरझाए फूलों को हटा देना चाहिए. अगर किसी गमले का पौधा सूख गया है, तो उसकी जगह नया और स्वस्थ पौधा लगाना बेहतर माना जाता है. वहीं, पूजा घर में रखे पुराने या मुरझाए फूलों को भी समय-समय पर हटाकर ताजे फूल चढ़ाने चाहिए. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, सूखे और बेजान पौधे नेगेटिविटी और ठहराव का प्रतीक माने जाते हैं, जबकि हरे-भरे पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी का संचार करते हैं.

4. खराब इलेक्ट्रिक सामान और फ्यूज बल्ब

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर में खराब या काम न करने वाले सामान को संभालकर रखना शुभ नहीं माना जाता. साथ ही, खराब इलेक्ट्रिकल उपकरण सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम पैदा कर सकते हैं. इसलिए दिवाली की सफाई के दौरान ऐसे सामान को सुरक्षित तरीके से हटाना या ठीक कराना बेहतर माना जाता है.

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