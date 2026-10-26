Vastu Tips: तुलसी को किस दिशा में रखना चाहिए? जानिए घर में तुलसी रखने का सही तरीका

हिन्दू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद खास और शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां नेगेटिविटी नहीं होती है और सकारात्मकता का वास होता है. साथ ही सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. कई लोग इस पौधे को घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं. लेकिन कई बार इस पौधे को गलत रख देते हैं जिससे घर में रह रहे सदस्यों को नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ते हैं. इसी कड़ी में आइए जानते हैं तुलसी का पौधा किस दिशा में रखें और रखने का सही तरीका क्या है.

किस दिशा में रखें तुलसी?

वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को घर की उत्तर या फिर उत्तर-पूर्व दिशा में रखनी चाहिए. यहां रखने से सकारात्मकता का संचारा होता है और मां लक्ष्मी अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं. इसके अलावा अगर आपके यहां इस दिशा में जगह नहीं है तो आप तूलसी के पौधे को पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं.

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किस दिशा में नहीं रखना चाहिए तुलसी का पौधा?

वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए. साथ ही अगर आप घर के मेन डोर पर तुलसी का पौधा रख रहे हैं तो दिशा एक बार जरूर चेक करें. वास्तू शास्त्र के अनुसार गलत दिशा में रखे तुलसी के पौधे से नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं.

नियमित रूप से करें पूजा

वास्तु शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए. आप रोज शाम विधि विधान से तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं. मान्यता है कि इससेे घर में धन की देवी मां लक्ष्मी अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी न रखें.

रोजाना तुलसी के पौधे के पास साफ-सफाई करें.

अगर तुलसी की पत्तियां सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा दें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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