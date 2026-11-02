Vastu Tips: दिवाली की सफाई में घर से बाहर कर दें ये 6 चीजें, आचार्य से जानें शनि-राहु और केतु दोष से जुड़ी मान्यता

दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही घरों में साफ-सफाई शुरू हो जाती है. लोग घर के कोने-कोने की सफाई करने के साथ पुराने और बेकार सामान को भी बाहर निकालते हैं. वास्तु शास्त्र में घर की साफ-सफाई को सुख-समृद्धि और सकारात्मक माहौल से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि घर में टूटी-फूटी और लंबे समय से बेकार पड़ी चीजें नहीं रखनी चाहिए. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, दिवाली की सफाई के दौरान ऐसी 6 चीजों को घर से हटा देना चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में.

बंद और खराब घड़ी घर में न रखें

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि अगर आपके घर में कोई घड़ी लंबे समय से बंद पड़ी है तो उसे ठीक करवा लें. अगर वह ठीक नहीं हो सकती तो उसे घर से हटा दें. वास्तू मान्यताओं के अनुसार, बंद घड़ी को शुभ नहीं माना जाता है. इसे काम में रुकावट और ठहराव से जोड़कर देखा जाता है.

टूटे और चटके हुए बर्तन हटाएं

इसके अलावा, दिवाली की सफाई करते समय टूटे या चटके हुए बर्तनों को भी अलग कर दें. अगर बर्तन इस्तेमााल करने लायक नहीं हैं तो उन्हें कबाड़ में दे सकते हैं. वास्तु के अनुसार, ऐसे बर्तन घर में रखना अच्छा नहीं मााना जाता है.

खराब जूते-चप्पलों को करें बाहर

साथ ही, घर में पुराने और फटे जूते-चप्पल जमा करके न रखें। जो पहनने लायक नहीं हैं, उन्हें सफाई के दौरान हटा दें. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, इन्हें शनिि और राहु-केतु से जुड़ी अशुभ मान्यताओं के साथ देखा जााता है.

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टूटा हुआ शीशा न रखें

अगर, घर में कहीं भी टूटा हुआ शीशा या दरार वाला आईना है तो उसे बदल दें. वास्तु शास्त्र में टूटे शीशे को अशुभ मााना जाता है. मान्यता है कि इससे घर की सुख-शांति और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असरर पड़ सकता है.

खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हटाएं

बता दें कि पुराने चार्जर, टूटे तार, खराब मशीन और बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक साामान को घर में जमा न करें. जो चीजें ठीक हो सकती हैं, उन्हें रिपेयर करवाएं और बाकी को ई-वेस्ट के नियमों के अनुसार निपटाएं. वास्तु मान्यताओं में ऐसे सामाान को नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है.

सूखे और मुरझाए पौधों को हटाएं

घर में रखे सूखे और मुरझाए पौधों को भी सफाई के दौरान हटा दें. खाासकर तुलसी और मनी प्लांट के सूखने को वास्तु में शुभ नहीं माना जाता है. पौधों की नियमित देखभाल करें और जरूरत पड़ने पर नए पौौधे लगाएं.

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