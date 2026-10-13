बच्चों का पढ़ाई में नहीं लगता मन? एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय ने बताया इलायची का ये उपाय

बच्चों की परीक्षाएं नजदीक आते ही माता-पिता उनकी पढ़ाई को लेकर परेशान होने लगते हैं. कई बार बच्चे पढ़ने बैठते तो हैं, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता या वे जल्दी ही दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं. ऐसे में कुछ लोग धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय उपायों का सहारा भी लेते हैं. एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय ने बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने के लिए इलायची से जुड़ा एक उपाय बताया है. उनकी सलाह के अनुसार, मां बुधवार के दिन बच्चे के स्कूल बैग में एक इलायची रख सकती हैं. इसके बाद हर हफ्ते इलायची बदलने की बात कही गई है. आइए जानते हैं कि यह उपाय किस तरह करने की सलाह दी गई है.

बुधवार को करें इलायची का उपाय

एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय के अनुसार, अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और परीक्षा नजदीक है, तो मां बुधवार के दिन बच्चे के बैग में एक इलायची रख सकती हैं. उनके बताए उपाय के मुताबिक, इलायची को बैग में इस तरह रखना है कि बच्चे को इसके बारे में पता न चले. यह एक धार्मिक मान्यता पर आधारित उपाय है.

हर हफ्ते बदलनी होगी इलायची

भावना उपाध्याय के बताए तरीके के अनुसार, अगले बुधवार को बैग से पहली इलायची निकालकर उसकी जगह दूसरी इलायची रख देनी है. बैग से निकााली गई पुरानी इलायची को घर के किसी पौधे में डाल दें. इसके बाद हर हफ्ते इसी प्रक्रिया को दोहरााना है.

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छह महीने तक करने की दी सलाह

एस्ट्रोलॉजर के अनुसार, इस उपाय को करीब छह महीने तक करने की सलाह दी गई है. उनका कहना है कि ऐसा करते रहने पर माता-पिता को बच्चे के व्यवहार और पढ़ाई में बदलाव महसूस हो सकता है. हालांकि, यह ज्योतिषीय मान्यता पर आधारित दाावा है. इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि बैग में इलायची रखने से बच्चे की एकाग्रता या पढ़ाई में सुधाार होता है.

पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या करें

बच्चों की पढ़ाई में मन बढ़ाने के लिए उन्हें नियमित दिनचर्या बनाने, पर्याप्त नींद लेने और पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक देने में मदद करें. पढ़ने के लिए शांत जगह उपलब्ध कराएं और उनकी तुलना दूसरे बच्चों से करने से बचें. अगर बच्चे को लंबे समय तक ध्यान लगाने में परेशानी हो रही है, तो उससे बाातचीत करें और जरूरत पड़ने पर शिक्षक या विशेषज्ञ की मदद लें. धार्मिक उपायों को चाहें तो आस्था के रूप में अपना सकते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाई और सही मार्गदर्शन का विकल्प नहीं माननाा चाहिए.

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