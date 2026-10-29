Aaj Ka Rashifal: मेष और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन? जानें आज का भाग्य अंक

आज का दिन आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है. क्या कारोबार में लाभ होगा, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी या परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, कुछ राशि वालों के लिए धन लाभ और नए काम के अवसर बन सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतने और खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल, शुभ रंग, भाग्य अंक और दिन के लिए बताए गए दान के बारे में.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए दिन उन्नति और नई खुशियों के संकेत लेकर आ सकता है. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी. किसी नए काम की शुरुआत का विचार बन सकता है. कानूनी विवाद में नया मोड़ आने की संभावना है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं. लंबी यात्रा की योजना बन सकती है. जमीन या वााहन से जुड़े लेनदेन में लाभ के योग बताए गए हैं. साझेदारी में काम शुरू करने से पहले सभी पहलुओं पर विचाार करें.

भाग्य अंक: 8

शुभ रंग: पीला

दान: लाल मसूर

वृष राशि

वृष राशि वालों को कुछ असफलताओं के बीच सफलता मिल सकती है. मनपसंद सामान खरीदने का मौका मिलेगाा और कामकाज में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. देश-विदेश से अच्छी खबर मिलने की संभावना है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और घर-गृहस्थी से जुड़ी कोई इच्छाा पूरी हो सकती है. हालांकि, पड़ोसियों के साथ बातचीत में सावधानी रखें. किसी भी काम में जल्दबाजी करने के बजाय सूझबूझ से फैसला लेना फायदेमंद रहेगा.

भाग्य अंक: 5

शुभ रंग: गुलाबी

दान: लड्डू

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहने की संभावना है. अचानक धन लाभ हो सकता है और नए मित्रों से फायदा मिलने के संकेत हैं. मनपसंद वस्तु खरीदने या किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. हालांकि, खरीदारी और दूसरे खर्चों के कारण बजट बिगड़ने की आशंका है. इसलिए आमदनी के साथ खर्चों का संतुलन बनाए रखें. किसी भी सामान की खरीद या बिक्री करते समय पूरी जानकाारी जरूर लें.

भाग्य अंक: 5

शुभ रंग: हरा

दान: पंचरंगी मिठाई

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को अधूरे काम पूरे करने का मौका मिल सकता है. परिवार में चहल-पहल बढ़ेगी और दांपत्य जीवन में खुशियां बनीी रहने की उम्मीद है. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, इस दिन काम शुरू करने और नए अवसरों पर विचार करने से लाभ मिल सकता है. हालांकि, विरोधियों की बातों और बेवजह होने वाली चर्चाओं से बचकर रहें. किसी जरूरी कााम में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: डार्क ब्लू

दान: सफेद वस्तु

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए कारोबार और परिवार से जुड़े मामलों में नए अवसर बन सकते हैं. व्यापाार में नई योजना तैयार करने का विचार आ सकता है. सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. दांपत्य जीवन में खुशियां रहने और बच्चों की उपलब्धियों से मन प्रसन्न होने के संकेत हैं. हालांकि, जमीन से जुड़े मामलों या साझेदारी में कुछ उलझनें सामने आ सकती हैं. नया काम शुरू करते समय जल्दबाजी न करें और अधिकाारियों के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें.

भाग्य अंक: 3

शुभ रंग: क्रीम

दान: जलेबी

ये भी पढ़ें- स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है? जानिए दिवाली पर स्वास्तिक बनाने का सही तरीका

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए साझेदारी के कारोबार में निवेश करना लाभदायक साबिित हो सकता है. जमीन या वाहन से जुड़े लेनदेन के लिए भी समय अनुकूल बताया गया है. परिवार में सामंजस्य बनाए रखने और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. नौकरी करने वाले लोगों को अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए. स्थान परिवर्तनन से जुड़े फैसले फिलहाल सोच-समझकर लें. छोटी-मोटी परेशानियों से घबराने के बजाय समय का सही इस्तेमााल करें.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: आसमानी

दान: बताशा

तुला राशि

तुला राशि वालों के कार्यक्षेत्र में काम की गति सामान्य रह सकती है. अधिकारियों से बाातचीत करते समय संयम रखें और किसी भी तरह के विवाद से बचने की कोशिश करें. मेहनत के दम पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. प्रतियोगिता में सफलता और सरकारी योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना जताई गई है. कोई नई योजना हाथ लग सकती है. धार्मिक कार्य शुरू करने के लिए भी मन बन सकता है. कामकाज में धैर्य रखें और विरोधियों की बातों पर जरूरत से ज्याादा ध्यान न दें.

भाग्य अंक: 1

शुभ रंग: लाल

दान: सफेद तिल

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन नई उम्मीदें लेकर आ सकता है. मेहनत का फल मिलने और अचानक धन के आने-जाने से जुड़े अवसर बन सकते हैं. घर-गृहस्थी में खुशी का माहौल रहेगा और पुरानी निराशा दूर होने की उम्मीद है. सुबह कोई अच्छी खबर मिल सकती है. साहित्य और संगीत में रुचि बढ़ेगी तथा यात्रा से लाभ मिलने के संकेत हैं. किसी के बेवजह परेशान करने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से काम लें और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनााए रखें.

भाग्य अंक: 5

शुभ रंग: नीला

दान: काला उड़द

धनु राशि

धनु राशि वालों के घर में किसी नए मेहमान के आने की सूचना मिल सकती है. कामकाज में मेहनत करने से आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. घूमने-फिरने की योजना बन सकती है और मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आध्यात्मिक गतिविधियों से मन को सुकूनन मिल सकता है. आर्थिक और भौतिक विकास के लिए नए रास्तों पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें और रोजमर्रा की दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें.

भाग्य अंक: 9

शुभ रंग: ब्राउन

दान: चना दाल

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए दिन मिला-जुला रह सकता है. परिवार से सुख मिलेगा और घर में नए मेहमाान के आने से खुशियां बढ़ सकती हैं. अचानक धन लाभ होने या धार्मिक यात्रा से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में नई योजना बन सकती है. हालांकि, मित्रों या परिचितों से जुड़े मामलों में सतर्क रहें. परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें और रिश्तों में गलतफहमी न आाने दें.

भाग्य अंक: 2

शुभ रंग: सफेद

दान: कुत्ते को रोटी

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए काम शुरू करने और व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. कारोबार में लाभ के संकेत हैं, लेकिन घरेलू खर्च बढ़ने से बजट पर असर पड़ सकता है. महिलाओं को मनपसंद वस्तु मिलने से खुशी हो सकती है. धार्मिक कार्यों में मन लगेगाा और सामाजिक जीवन सामान्य रहने की उम्मीद है. हालांकि, कोई प्रतिकूल समाचार मन को परेशान कर सकता है. अधिकारियों के साथ व्यवहार में सावधानी रखें और आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.

भाग्य अंक: 6

शुभ रंग: काला

दान: हरी धनिया

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं. कोई सोचा हुआ काम पूराा हो सकता है और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है. मित्रों या पुराने परिचितों से मुलाकात होने की संभावना है. किसी मांगलिक अवसर पर शामिल होने से खुशी मिलेगी. साहित्य और संगीत में रुचि बढ़ सकती है. हालांकि, छोटे विवाादों को बेवजह बढ़ाने से बचें और व्यवसाय से जुड़े फैसले सोच-विचारकर लें. मेहनत और समझदारी से दिन को बेहतर बनाया जा सकता है.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: पीला

दान: काला उड़द

ये भी पढ़ें- घर में धन को आकर्षित करते हैं ये 5 पौधे, एस्ट्रोलॉजर मयंक मदान ने बताया किस दिशा में लगाएं