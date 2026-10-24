Aaj Ka Rashifal: मेष से मीन तक कई राशियों की चमकेगी किस्मत, जानिए आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 24 अक्टूबर और दिन शनिवार है. आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकता है. चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ेगा. आज के दिन किसी को धन का लाभ मिलेगा, तो किसी को प्यार, परिवार, रोजगार में शुभ संकेत मिलेगा. जानिए मेष से लेकर मीन तक, आज का राशिफल.

मेष राशि

क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें. आज आपको बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है. इच्छित सामान की खरीद होगी. पड़ोसियों से आनंद अनुभूति का अनुभव होगा. सोच समझकर नया कार्य प्रारंभ करें. आमोद बढ़ेगा. प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. अधूरा काम पूरा हो जाएगा. राज समाज में जनसंपर्क बढ़ेगा.

वृषभ राशि

व्यापार में बहुत सुंदर लाभ के योग हैं. शत्रु षड्यंत्र लोकापवाद से बचे रहें. भरोसा वाला व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है. इसलिए सावधान रहें. जमीन जायदाद वाहन आदि का सुख मिलेगा. धार्मिक काम की इच्छा अत्यधिक होगी. घर गृहस्ती का विचार पूरा हो जाएगा. पार्टनर शिफ्ट के माध्यम से नया कार्य प्रारंभ होगा. बच्चों को साहित्य संगीत पढ़ाई लिखाई में रुचि अत्यधिक रूप से बढ़ेगा. आपका मनोरथ सिद्ध होगा.

मिथुन राशि

आपकी वाणी से समाज को बहुत अच्छा संदेश प्राप्त होगा. परिवार में जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा. स्थान परिवर्तन से बचे रहें ग्रह चल का प्रभाव मध्यम रहेगा. अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करें. बैंक बैलेंस बढ़ेगा सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें. वैवाहिक जीवन का प्रश्न हल होता हुआ दिखाई दे रहा है. बढ़ती जिम्मेदारियां को संभालने में आप सक्षम होंगे.

कर्क राशि

मां को स्थिर रखना अनिवार्य है. अत्यधिक मेहनत लाभ कम प्राप्त होगा. शत्रु जनित षड्यंत्र लोको पवाद से बचे रहें. उन्नति पद समाचार से आपका मन खुश होगा. दिया हुआ धन आपको प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र के लिए नया रास्ता खुलेगा. कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है. किसी के विषय में टीका टिप्पणी न करें. अपेक्षित लाभ संदिग्ध रहेगा. कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण के सुंदर योग हैं.

सिंह राशि

इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. आर्थिक तरक्की से मन प्रसन्न होगा. पुरानी निराशा समाप्त होकर नया प्रगति पथ मिलेगा. नया वाहन लेने का सुख प्राप्त होगा. देश-विदेश से शुभ समाचार मिलेगा. स्थान परिवर्तन विरोधियों पर विजय दिलाएगा. विदेश यात्रा का सुयोग्य है. कार्य पूर्ति में सहयोग मिलेगा. व्यवसाय में कोई नया समझौता हो सकता है. अध्ययन में समय बीतेगा.

कन्या राशि

सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. आपकी वाणी से समाज को एक नया संदेश प्राप्त होगा. घर गृहस्ती का विचार पूरा होगा. रोज के कार्यों में आलस्पां ना दिखाएं. मेहनत के उपरांत सफलता अत्यधिक प्राप्त होगा. स्वास्थ्य के कुछ प्रतिकूल चलेगा. छोटी-मोटी दिक्कतों से घबराना नहीं है. यह समय बहुत सफलतापूर्वक आपको ऊंची कद पर ले जाने का कार्य करेगा. नई योजना में सफलता मिलेगी प्रतियोगिता में नंबर मिलेगा.

तुला राशि

किसी के सहयोग से कारोबार में पर्याप्त उन्नति होगी. अपने मित्र मंडलों के साथ यात्रा पर जाना होगा. परिवार में मेहमान के आने से घर में खुशी का माहौल बनेगा. आत्म शक्ति का विकास होगा. कार्य क्षेत्र में मध्यम गति से कार्य होंगे. अंतर विरोध को जन्म दे सकती है. आश्वासन देने वाले मित्रों से दूरी बनाकर रखें. कुछ अधिकारी आपके कार्य को देखकर ना खुश होंगे. कानूनी विवाद मध्यस्थता के द्वारा सुलझेगा. गृहस्ती में कटु वाणी के ना बोले.

वृश्चिक राशि

कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. सफलता का पूर्ण योग है. गृह खर्च अत्यधिक बढ़ा हुआ रहेगा. परिवारों का सहयोग प्राप्त होगा. भौतिक सामाजिक सुख मिलेगा. समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी. सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा. समाज को जोड़ने में आपकी अहम भूमिका रहेगी. दुविधा जनक स्थिति का सामना करना पड़ेगा. लाभ प्राप्त होगा मगर देर से.

धनु राशि

इष्ट मित्र घर गृहस्ती में आनंद का समय अनुकूल है. भाग्य आपको आपकी गति से और अधिक सफलता प्रदान करने के लिए नई दिशा में कार्य प्रारंभ करने को कह रहा है. कानूनी विवाद मध्यस्थता से सुलझ जाएगा. धन प्राप्ति का सुगम रास्ता प्राप्त होगा. साहित्य संगीत पठन-पाठन से प्रेम होगा. पड़ोसियों द्वारा और मर्यादित व्यवहार से बचे रहे. सहयोगियों के साथ मौज मस्ती का मौका मिलेगा. मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा वैवाहिक जीवन का प्रश्न का पूर्ण हल होगा.

मकर राशि

अपने स्वभाव को मधुर बनाकर रखें. शिक्षा तथा व्यवसाय के क्षेत्र में धान का अत्यधिक वेज होगा. अनजान व्यक्तियों से दोस्ती का हाथ ना बढ़ाएं. नुकसान हो सकता है. दिया हुआ धन प्राप्त होगा. शत्रु षड्यंत्र में व्यस्त रहेगा. कानूनी विवाद में आपकी जीत होगी. समय आपके अनुकूल है. भाग्य के भरोसे ना रहे. अपने कार्य में अत्यधिक मेहनत करते रहें, नया कार्य में विकास को नई दिशा मिलेगी. दांपत्य सुख मिलेगा.

कुंभ राशि

मित्रों के द्वारा आर्थिक मदद मिलेगी. अनपेक्षित आवागमन से लाभ होगा. इच्छित भूमि खरीदी जाएगी घर परिवार में मंगल हास्य रस बढ़ेगा. घर गृहस्ती में मधुरता बनाए रखें. कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है. कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के अच्छे योग हैं. भजन से मानसिक शांति मिलेगी. गृहस्थ सुख का अनुभव होगा. स्वास्थ्य पर मौसम का अत्यधिक प्रभाव रहेगा. विशेष ध्यान रखें.

मीन राशि

अध्यात्म के क्षेत्र में अत्यधिक लोगों का जुड़ाव करने में आप निपुण है. धन प्राप्ति का नया रास्ता खुलेगा. राजनीतिक संपर्क से फायदा मिलेगा. अधूरा पड़ा हुआ जो आपका कार्य है वह पूरा हो जाएगा. धन प्राप्ति का नया रास्ता खुलेगा. दोस्त के साथ यात्रा का समय मिलेगा. परिवार में खुशी तथा मांगलिक कार्य में जाना सुनिश्चित है. गाड़ी लेने का सपना पूरा होगा.