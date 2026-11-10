Bhai Dooj 2026: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्यार और भरोसे का प्रतीक है. इस दिन भाई अपनी बहन को गिफ्ट देकर अपना स्नेह जाहिर करते हैं. आमतौर पर मिठाई, कपड़े, ज्वेलरी या दूसरे सामान गिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन इस भाई दूज आप अपनी बहन को कुछ ऐसा दे सकते हैं, जो सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं, बल्कि आने वाले सालों में उसके काम भी आए. जी हां, इस बार ट्रेडिशनल गिफ्ट्स की जगह बहन को फाइनेंशियल गिफ्ट देकर उसकी आर्थिक मजबूती की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं.



1. बैंक FD में निवेश

अगर आपकी बहन रिस्क नहीं लेना चाहती और सुरक्षित निवेश पसंद करती है, तो उसके नाम पर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें तय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है और बैंक की ओर से तय ब्याज मिलता है. हालांकि, एफडी की ब्याज दर और टेन्योर चुनने से पहले अलग-अलग बैंकों के ऑफर की तुलना जरूर करें.

2. म्यूचुअल फंड SIP की शुरुआत

अगर बहन लंबे समय के लिए निवेश करना चाहती है, तो उसके नाम पर म्यूचुअल फंड SIP शुरू करने में मदद कर सकते हैं. इसमें हर महीने छोटी रकम निवेश की जा सकती है. इक्विटी म्यूचुअल फंड में बाजार का रिस्क रहता है और रिटर्न की गारंटी नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश में नुकसान की संभावना बेहद कम रहती है.

3. गोल्ड ETF का तोहफा

सोने में निवेश करने की इच्छा रखने वाली बहन को गोल्ड ETF का तोहफा दे सकते हैं. इसके जरिए शेयर बाजार में सोने की कीमतों से जुड़ी यूनिट में निवेश किया जाता है. इसके लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है.

4. PPF में जमा करें रकम

लॉन्ग टर्म की सेविंग के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इसमें सरकार की ओर से ब्याज दर तय की जाती है और निवेश पर टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है. इसकी लॉक-इन पीरियड 15 साल है.

5. हेल्थ इंश्योरेंस का गिफ्ट

बहन को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दिलाना भी एक उपयोगी तोहफा हो सकता है. इससे बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है. पॉलिसी लेते समय कवरेज, वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन जरूर जांचें