भाईदूज पर पूजा थाली में क्या-क्या होना चाहिए? पूजन सामग्री और शुभ मुहूर्त

भाईदूज का पर्व भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु, सुख-समृद्धि और अच्छी हेल्थ की कामना करती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे. यमुना ने उनका आदर-सत्कार किया और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया. प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी और उसके सुख-समृद्धि की कामना करेगी, उसके भाई को यमराज के भय से मुक्ति मिलेगी. चलिए आपको बताते हैं भाईदूज पर पूजा थाली में क्या-क्या होना चाहिए?

भाईदूज पूजा थाली पूजन सामग्री

यूट्यूब पर @AyurvedaExpert नाम के चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में भाईदूज पूजा की थाली में क्या-क्या होना चाहिए, बताया है. भाईदूज की पूजा के लिए एक पूजा थाली तैयार करें. इसमें रोली या सिंदूर, अक्षत यानी चावल, रूई, दीपक, घी, कलावा, फूल, नारियल का गोला, गंगाजल या शुद्ध जल और मिठाई जो आपके भाई को पसंद हो. इसके साथ ही तिलक के लिए चावल का घोल या अक्षत भी साथ में रखें.

भाईदूज का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस पर्व को भैया दूज और यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है. साल 2026 में द्वितीया तिथि 10 नवंबर, मंगलवार को दोपहर 2 बजे शुरू होगी. वहीं, इसका समापन 11 नवंबर, बुधवार को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस साल भाई दूज का त्योहार 11 नवंबर 2026, बुधवार को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में भाइयों को तिलक लगाकर उनके सुखी जीवन की कामना करेंगी.

भाईदूज पूजा विधि

भाईदूज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. घर के मंदिर में भगवान गणेश, विष्णु जी और यमराज का ध्यान करें. एक थाली में रोली, अक्षत, चंदन, फूल, मिठाई, दीपक और नारियल रखें. शुभ मुहूर्त में भाई को साफ आसन पर बैठाएं. उसके माथे पर रोली और अक्षत से तिलक लगाएं. भाई की आरती उतारें और उसे मिठाई खिलाएं. इसके साथ ही भाई की अच्छी सेहत, लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करें.

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