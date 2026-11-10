Bhai Dooj 2026: राशि अनुसार गिफ्ट देंगे तो चमकेगा बहन का भाग्य, जानिए किस राशि को क्या दें?

दिवाली का शोर-शराबा थमता है और घरों में गूंजती है भाई-बहन की वो प्यारी सी नोकझोंक, क्योंकि आ जाता है भाई दूज. इसे 'यम द्वितीया' भी कहते हैं, इस दिन जब बहनें माथे पर तिलक सजाकर भाइयों की लंबी उम्र की दुआ मांगती हैं और बदले में मिलता है प्यार भरा तोहफा, तो मानों मजा ही दोगुना हो जाता है.

वैसे सच कहें तो हर साल यही सिरदर्दी रहती है कि इस बार बहन को ऐसा क्या दें जो देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ जाए और उसके लिए लकी भी साबित हो? अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं, तो इस बार उसकी राशि के हिसाब से गिफ्ट चुनकर देखिए. चलिए देखते हैं कि किस राशि की बहन के लिए क्या रहेगा बेस्ट?

भाई दूज पर तिलक लगाने का सही समय?

11 नवंबर को भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहू्र्त दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से लेकर 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इस अवधि में बहनें अपने भाई को विधि विधान से तिलक लगा सकती हैं.

क्या गिफ्ट दें?

मेष राशि: अगर आपकी बहन की राशि मेष है, तो उन्हें फिटनेस से जुड़ी कोई चीज या फिर किसी अच्छी सी एडवेंचर ट्रिप का वाउचर गिफ्ट कर दीजिए, उनका चेहरा खिल उठेगा. इसके अलावा, लाल रंग की कोई भी चीज़ उनके लिए बेहद शुभ होती है.

वृषभ राशि: वृषभ राशि वाली बहनों को थोड़ा रिच और क्लासी पसंद होता है. इन्हें आप हीरे की ज्वेलरी, बढ़िया सिल्क के कपड़े या फिर घर की सजावट से जुड़ा कोई सामान दे सकते हैं, यह एकदम परफेक्ट रहेगा.

मिथुन राशि: इस राशि की बहनों के लिए तो सोने या चांदी की अंगूठी में पन्ना जड़वाकर देना सोने पर सुहागा जैसा काम करेगा, इससे उनके भाग्य चमकने के पूरे योग बनते हैं.

कर्क राशि: अगर आप दोनों के रिश्ते में और ज्यादा मिठास घोलनी है, तो इस बार भाई दूज पर अपनी कर्क राशि वाली बहन को सफेद रंग के कपड़े गिफ्ट करें. यह बहुत शुभ माना गया है.

सिंह राशि: सिंह राशि की बहनें स्टाइल के मामले में आगे रहती हैं. इन्हें खुश करने के लिए कोई ट्रेंडी सी ज्वेलरी, डिजाइनर ड्रेस या फिर लाल रंग की कोई भी चीज दे सकते हैं.

कन्या राशि: कन्या राशि की बहनों के लिए पन्ना धातु से बनी कोई भी एक्सेसरी या छोटी-सी चीज़ उपहार में देना बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकता है.

तुला राशि: तुला राशि वाली लड़कियों को थोड़ी क्लासी और स्टाइलिश चीजें अच्छी लगती हैं. आप चाहें तो उन्हें कोई बढ़िया सा परफ्यूम, डिज़ाइनर घड़ी या कोई प्यारा सा आर्टवर्क गिफ्ट कर सकते हैं.

वृश्चिक राशि: इस राशि की बहनों को परफ्यूम, सुंदर गहने या पढ़ने के शौकीन हैं तो अच्छी किताबें गिफ्ट करें, इससे आपसी प्यार और रिश्ते की बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत होती है.

धनु राशि: धनु राशि की लड़कियां घूमने-फिरने की बड़ी शौकीन होती हैं. ऐसे में ट्रैवलिंग से जुड़ी कोई भी काम की चीज इनके लिए एकदम अच्छी साबित होगी और इनका भाग्य भी साथ देगा.

मकर राशि: मकर राशि की बहन अगर वर्किंग है या पढ़ाई कर रही है, तो उनके ऑफिस या काम से जुड़ी कोई उपयोगी चीज उन्हें गिफ्ट करें. उनके डेली रूटीन में वह बहुत काम आएगी.

कुंभ राशि: आज की जनरेशन वाली कुंभ राशि की बहनों को गैजेट्स बहुत पसंद आते हैं. आप इन्हें कोई अच्छा सा ब्लूटूथ स्पीकर, ईयरपॉड्स या फिर कोई स्मार्ट गैजेट जैसे आजकल आने वाली सेल्फ-क्लीनिंग पानी की बोतल दे सकते हैं.

मीन राशि: मीन राशि की बहनों का स्वभाव थोड़ा शांत और नेचर के करीब होता है. इन्हें भाई दूज पर कोई हरा-भरा पौधा गिफ्ट करना बहुत शुभ रहेगा. मान्यता है कि इससे उनके जीवन के सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं.

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