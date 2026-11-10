Chhath 2026 Bhajan: छठ महापर्व पर जरूर गाएं ये 3 भजन, भक्तिमय होगा माहौल, बनी रहेगी छठी मैया की कृपा

Chhathi Maiya ke Bhajan: देशभर में छठ महापर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है. हिन्दू पंचांग के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और इसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है. चार दिनों तक चलने वाला महापर्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित होता है. छठ पर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कठिन उपवास रखती हैं. इस साल छठ पूजा का पर्व 13 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा. छठ पर लोग परंपरागत लोक गीत और भजन गाते हैं. ये गीत ही छठ पूजा के मंत्र भी माने जाते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको छठ के कुछ प्रसिद्ध लोकगीत और भजन बताने जा रहे हैं. इस भजनों से माहौल तो भक्तिमय होता ही है साथ में छठी मैया भी अपनी कृपा बनाए रखती हैं. आइए जानते हैं...

1. पहिले पहिले हम कईनी,

छठी मईया वरत तोहार ,

करिह छमा छठी मईया,

भूल-चुक गलती हमार ,

गोदी के बालकवा के दिह,

छठी मईया ममता दुलार ,

पिया के स्नेहिया बनइहा,

मईया दिह सुख सार ,

नारियल केलवा घवुद्वा ,

सजल नदिया किनार ,

सुनिह अरज छठी मईया ,

बढे कुल परिवार...

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2. कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय

होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुंचाय

कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय

बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाय

तू तो आन्हर होवे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाय

ओहरे जे बारी छठि मैया, बहंगी उनका के जाय...

3. कांच ही बांस हम मंगाइब,

जेकर बहंगी बनाइव,

बहंगी के फूल से सजाइव,

उसमें सुपवा सजाय,

सुपवा में पकवान सजाय,

साथ में कचमनीयां सजाय,

कांधे पर लिहलन बाबू,

बहंगी गंगा घाट पहुंचाय,

उनखर मम्मी करतन घठ व्रतीया

मन में कइलन बड़ी आस,

आस पूरा करीह सुरुज बाबा

जिनखर महिमा अपार...

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