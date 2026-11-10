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भाई दूज के लिए चाहिए सुंदर मेहंदी डिजाइन? हाथों की खूबसूरती बढ़ा देंगे ये लेटेस्ट पैटर्न

Bhai Dooj Mehndi Design: भाई दूज पर हाथों को खूबसूरत लुक देने के लिए आप फ्लोरल, मंडला, अरेबिक और मिनिमल मेहंदी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. यहां देखें 7 लेटेस्ट पैटर्न, जो त्योहार पर आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं.

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भाई दूज के लिए चाहिए सुंदर मेहंदी डिजाइन? हाथों की खूबसूरती बढ़ा देंगे ये लेटेस्ट पैटर्न
भाई-बहन के प्यार वाला मेहंदी डिजाइन
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भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्यार और अपनापन का प्रतीक है. इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाने के साथ खुद भी सजती-संवरती हैं. नए कपड़े, खूबसूरत ज्वेलरी और मेहंदी से त्योहार की रौनक और बढ़ जाती है. अगर आप भी भाई दूज पर हाथों को सुंदर और ट्रेंडी लुक देना चाहती हैं तो इस बार कुछ नए मेहंदी पैटर्न ट्राई कर सकती हैं. यहां देखिए कुछ ऐसे डिजाइन, जिन्हें आप अपनी पसंद और समय के हिसाब से चुन सकती हैं.

भाई-बहन के प्यार वाला मेहंदी डिजाइन

बता दें कि भाई दूज के खास मौके पर आप ऐसा मेहंदी डिजाइन चुन सकती हैं जिसमें भाई-बहन के रिश्ते की झलक हो. हथेली के बीच में भाई-बहन की छोटी आकृति, दिल या उनके नाम के पहले अक्षर बनवाा सकती हैं. इसके आसपास फूल और पत्तियों के पैटर्न बनवानेे से डिजाइन और सुंदर लगेगा.

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फुल हैंड फ्लोरल मेहंदी डिजाइन

अगर आपको भरे हुए हाथ पसंद हैं तो फुल हैंड फ्लोरल मेहंदी अच्छा विकल्प है. इसमें हथेली से लेकर कलाई तक छोटे-बड़े फूल और पत्तियों की बेल बनाई जाती है. उंगलियों पर बारीक पैटर्न बनवाकर इसे पुरा लुक दे सकती हैं.

मंडला आर्ट मेहंदी डिजाइन

मंडला डिजाइन में हथेली के बीच गोल आकार का पैटर्न बनाया जाता है. इसके चारों तरफ फूलों और बारीक आकृतियों की कई परतें होती हैं. यह डिजााइन उन लोगों को पसंद आ सकता है, जिन्हें सादगी के साथ पारंपरिक लुक चाहिए.

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जालीदार मेहंदी डिजाइन

जानकारी के अनुसार, जालीदार मेहंदी में हाथों पर छोटी-छोटी जाली बनाई जाती है. इसके बीच में फूल, डॉट्सस और पत्तियों के पैटर्न इसे खास बनाते हैं. इसे फ्लोरल बेल के साथ भी बनवा सकती हैं.

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मिनिमल मेहंदी डिजाइन

ज्यादा मेहंदी लगाना पसंद नहीं है तो मिनिमल डिजाइन चुनें. इसमें हथेली पर छोटा फूल, उंगलियों पर हल्की आकृतिियां और हाथ के किनारे पतली बेल बनाई जाती है.

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अरेबिक स्टाइल मेहंदी डिजाइन

अरेबिक मेहंदी में बड़े फूल, पत्तियां और मोटी बेल का इस्तेमाल होता है. इसमें हाथ के एक कोने से तिरछी दिशा में डिजााइन बनाया जाता है. कम समय में सुंदर पैटर्न चाहने वालों के लिए यह अच्छा विकल्पप है.

बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

हथेली के बजाय हाथ के पीछे मेहंदी लगाना चाहती हैं तो बैक हैंड डिजाइन ट्रााई करें. इसमें हाथ के बीच फूल, कलाई पर बेल और उंगलियों पर छोटे पैटर्न बनवाए जा सकते हैं.

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