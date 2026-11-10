पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं? वास्तु की ये 5 गलतियां बन सकती हैं वजह

लाख कोशिशों और महीनेभर की मेहनत के बाद भी सैलरी आते ही बैंक अकाउंट खाली हो जाता है? कभी हमारे बेहिसाब खर्चे इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो कभी कोई गलत फाइनेंशियल डिसीजन, लेकिन क्या कभी गौर किया है कि हमारे आसपास का माहौल और घर का अरेंजमेंट भी हमारी जेब और मूड पर चुपचाप असर डालता है? पुरानी मान्यताओं और वास्तु में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि घर की छोटी-मोटी कमियां, जैसे कोने में जमा कबाड़ या टपकते नल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने रुकावटें पैदा कर सकते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि घर थोड़ा खुला-खुला और सुकून भरा लगे, तो इन 5 छोटी-सी आदतों या बदलावों को अपनाकर देख सकते हैं, इनसे न सिर्फ घर का माहौल बदलेगा, बल्कि चीजें भी थोड़ी बेहतर हो जाएंगी.

वर्कस्पेस की पोजीशन:

अगर आपका ज्यादातर वक्त घर से काम करने में बीतता है, तो अपनी डेस्क की जगह पर एक बार नजर जरूर डालें. वास्तु के हिसाब से बहुत कंजस्टेड जगह पर बैठना या काम करते वक्त ठीक सामने एक खाली दीवार होना प्रोग्रेस में रुकावट जैसा माना जाता है. अपनी टेबल को थोड़ा ऐसे सेट करें कि वहां बैठते वक्त कमरे का एंट्रेंस आसानी से दिख जाए. टेबल पर फालतू कागजात और गैजेट्स का ढेर लगाने के बजाय उन्हें करीने से रखें, इससे काम में फोकस भी नेचुरली बेहतर होता है.

नलों की लीकेज को न करें इग्नोर:

वास्तु में पानी को सीधे तौर पर घर की बरकत और धन से जोड़कर देखा जाता है. ऐसा माना जाता है कि घर में अगर कोई नल लगातार लीक हो रहा है और बूंद-बूंद पानी टपक रहा है, तो यह धीरे-धीरे फाइनेंशियल मामलों पर असर डालता है. किचन, बाथरूम या बालकनी के नलों पर बीच-बीच में नजर डालते रहें. अगर कहीं से भी पानी टपकता दिखे, तो उसे बिना टाले तुरंत किसी प्लंबर से ठीक करवा लें. दीवारों के भीतर की कोई छुपी हुई लीकेज भी हो, तो उसे समय रहते ठीक कराना ही समझदारी है.

मेन गेट के आसपास न रखें कचरा:

घर का मेन गेट वह जरिया है जिससे पॉजिटिव वाइब्स अंदर आती हैं. अगर दरवाजे के ठीक बाहर ही जूतों-चप्पलों का ढेर लगा रहता है या पुराने गत्ते और बेकार डिब्बे पड़े रहते हैं, तो घर में खुलकर सांस लेने वाली एनर्जी का फ्लो रुक जाता है. मेन गेट के आसपास की जगह को हमेशा साफ-सुथरा रखें साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखें कि दरवाजा खोलते या बंद करते वक्त कोई अजीब-सी आवाज न आए और उसका लॉक एकदम ठीक हो.

कोने को गंदा न रखें:

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पश्चिम दिशा को नए मौकों और एनर्जी के फ्लो से जोड़ा गया है. इस हिस्से में अगर हमेशा गंदगी का अंबार रहता है या ऐसी चीजें डंप रहती हैं जो सालों से इस्तेमाल में नहीं आई हैं, तो यह ठीक नहीं माना जाता. इस कोने की समय-समय पर सफाई करते रहें और वहां फालतू सामान इकट्ठा न होने दें. इस बात का खास ख्याल रखें कि वहां ताजी हवा और रोशनी आती रहे. इसके लिए कोई महंगे वास्तु आइटम्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बस कुछ हल्की-फुल्की और क्लासी चीजें ही काफी हैं.

बेकार का कबाड़ हटाना:

घर में महीनों पुराने अखबार, खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटे-फूटे डब्बे या ऐसी बेकार चीजें जिन्हें हम सिर्फ यह सोचकर संभालकर बैठे रहते हैं कि 'कभी काम आएंगी', वे असल में घर में घुटन पैदा करती हैं. हर महीने या कुछ हफ्तों में अपनी अलमारियों और स्टोर रूम की एक बार डीप क्लीनिंग जरूर करें, जो सामान अब किसी काम का नहीं है, उसे या तो किसी को दे दें या फिर रिसाइकिल करवा दें, ताकि घर में ताजी एनर्जी बनी रहे.

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