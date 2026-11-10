Bhai Dooj 2026 Date and Time Tilak Shubh Muhurat LIVE Updates: भाई दूज हिंदू धर्म का एक खास त्योहार है, जो भाई-बहन के प्यार और रिश्ते का प्रतीक माना जाता है. इसे भैय्या दूज, भाऊ बीज और यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है. हिन्दू पंचांग के अनुसार ये पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. आमतौर पर भाई दूज का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है. लेकिन इस बार सही तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है. इसी कड़ी में आज हम आपको भाई दूज की सही तारीख, तिथि, तिलक का शुभ मुहूर्त और जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...
भाई दूज तिथि
हिन्दू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 10 नवंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे होगी. वहीं, इस तिथि का समापन 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए भाई दूज का पर्व 11 नवंबर को मनाया जाएगा.
भाई का तिलक करने का शुभ मुहूर्त
11 नवंबर को भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहू्र्त दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से लेकर 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इस अवधि में बहनें अपने भाई को विधि विधान से तिलक लगा सकती हैं.
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Bhai Dooj 2026 LIVE: वृषभ राशि की बहनों को क्या गिफ्ट दें भाई?
वृषभ राशि वाली बहनों को थोड़ा रिच और क्लासी पसंद होता है. इन्हें आप हीरे की ज्वेलरी, बढ़िया सिल्क के कपड़े या फिर घर की सजावट से जुड़ा कोई सामान दे सकते हैं, यह एकदम परफेक्ट रहेगा.
Bhai Dooj 2026 LIVE: मेष राशि की बहनों को क्या गिफ्ट दें भाई?
मेष राशि: अगर आपकी बहन की राशि मेष है, तो उन्हें फिटनेस से जुड़ी कोई चीज या फिर किसी अच्छी सी एडवेंचर ट्रिप का वाउचर गिफ्ट कर दीजिए, उनका चेहरा खिल उठेगा. इसके अलावा, लाल रंग की कोई भी चीज़ उनके लिए बेहद शुभ होती है.
Bhai Dooj 2026 LIVE Updates: भाई दूज पर गोला देने की परंपरा कैसे शुरू हुई?
लोक प्रचलित कथा के अनुसार, यमुना ने विदाई के समय अपने भाई यमराज को सूखा नारियल यानी गोला भेंट किया था. माना जाता है कि यह गोला भाई-बहन के प्रेम और उस वचन की याद का प्रतीक था. यमुना चाहती थीं कि जब भी यमराज इस गोले को देखें, उन्हें अपनी बहन का स्नेह और प्रेम याद आए. इसी परंपरा के चलते आज भी कई परिवारों में भाईदूज के दिन बहनें अपने भाइयों को गोला भेंट करती हैं. इसे भाई की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और भाई-बहन के अटूट रिश्ते का शुभ प्रतीक माना जाता है.
Bhai Dooj 2026 LIVE Updates: भाई को तिलक लगाते समय करें इस मंत्र का जाप
भ्रातस्तवाग्रजाताहं भुङ्क्ष्व भक्तमिदं शुभम्।
प्रीतये यमराजस्य यमुनायाश्च गुप्तये॥
Bhai Dooj 2026 LIVE Updates: इन नामों से भी जाना जाता है भाई दूज का त्योहार
भाई दूज को कई जगहों पर भाऊ बीज, भाई दूज, भात्र द्वितीया और भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है.
Bhai Dooj 2026 LIVE Updates: क्या है भैया दूज का महत्व?
दीपावली के बाद कई सारे पर्व आने वाले हैं. इसमें एक त्यौहार बेहद खास है. जिसे मनाने के लिए भाई अपनी बहन के घर पर पहुंचता है. इस त्योहार को ‘भैया दूज’ कहते हैं. यह पर्व भाई और बहन के बीच के प्रेम और रिश्ते को मजबूत करता है. रक्षाबंधन का त्यौहार जहां भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है. वहीं, भैया दूज त्यौहार में बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं. दोनों त्यौहार भाई-बहन के रिश्ते के लिए काफी अहम है. हिन्दू धर्म के लोगों में भैया दूज मनाने की अलग-अलग पंरपरा है. लेकिन, सभी परंपराओं में एक चीज सामान्य है कि यह भैया दूज का त्यौहार भाई-बहन के बीच के रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है.
इस पर्व में खास बात यह है कि जब तक बहन भाई को तिलक नहीं करती, वह भोजन ग्रहण नहीं करती है. कहा जाता है कि जब तिलक एक बार हो जाता है तो बहन अपने भाई को मिठाई खिलाकर फिर कुछ ग्रहण करती है. बहन अपने हाथों से अपने भाई के लिए उनकी पसंद का विशेष भोजन भी तैयार करती है. भैया दूज के दिन भाई अपनी बहन को उपहार के तौर पर कपड़े, गहने व अन्य चीजें गिफ्ट करता है.
Bhai Dooj 2026 LIVE Updates: क्यों मनाया जाता है भाई दूज?
भाई दूज को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है. मान्यता है कि सूर्य की पुत्री यमुना अपने भाई यम को बहुत स्नेह करती थीं और उन्हें अक्सर अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया करती थीं लेकिन व्यस्त रहने के कारण यम नहीं पहुंच पाते थे. मान्यता है कि एक बार जब यमुना के बुलाने पर यम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया और उन्हें ढेर सारे पकवान खिलाए. मान्यता है कि जिस दिन यम यमुना के घर गये वह कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की द्वितीया तिथि थी. उस दिन यमुना माता ने अपने भाई से वचन मांगा कि वह हर साल उसी दिन उनके घर आया करेंगे. मान्यता है कि तभी से भाई दूज पर्व की परंपरा की शुरुआत हुई.
Bhai Dooj 2026 LIVE Updates: भाई दूज पर बहनें भाई का तिलक कैसे करें?
भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहनें सुबह स्नान करके पूजा की तैयारी करती हैं और अपने भाइयों को घर बुलाती हैं. पूजा के लिए वे एक सजी हुई थाली तैयार करती हैं, जिसमें रोली, अक्षत (चावल), मिठाई, दीपक और अन्य पूजा सामग्री रखी जाती है. फिर शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि तथा खुशहाल जीवन की कामना करती हैं. कुछ जगहों पर बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र भी बांधती हैं, जो प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. पूजा के बाद भाई-बहन एक-दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और साथ में भोजन करते हैं. इस अवसर पर भाई अपनी बहनों को कपड़े, आभूषण, धन या अन्य उपहार देकर उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं.
Bhai Dooj 2026 LIVE Updates: भाई का तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है?
11 नवंबर को भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहू्र्त दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से लेकर 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इस अवधि में बहनें अपने भाई को विधि विधान से तिलक लगा सकती हैं.
Bhai Dooj 2026 LIVE Updates: भाई दूज की तिथि
हिन्दू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 10 नवंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे होगी. वहीं, इस तिथि का समापन 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए भाई दूज का पर्व 11 नवंबर को मनाया जाएगा.