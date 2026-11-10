Bhai Dooj 2026 Date and Time Tilak Shubh Muhurat LIVE Updates: भाई दूज हिंदू धर्म का एक खास त्योहार है, जो भाई-बहन के प्यार और रिश्ते का प्रतीक माना जाता है. इसे भैय्या दूज, भाऊ बीज और यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है. हिन्दू पंचांग के अनुसार ये पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. आमतौर पर भाई दूज का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है. लेकिन इस बार सही तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है. इसी कड़ी में आज हम आपको भाई दूज की सही तारीख, तिथि, तिलक का शुभ मुहूर्त और जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...

भाई दूज तिथि

हिन्दू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 10 नवंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे होगी. वहीं, इस तिथि का समापन 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए भाई दूज का पर्व 11 नवंबर को मनाया जाएगा.

भाई का तिलक करने का शुभ मुहूर्त

11 नवंबर को भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहू्र्त दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से लेकर 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इस अवधि में बहनें अपने भाई को विधि विधान से तिलक लगा सकती हैं.

भाई दूज से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ

