Year Ender 2025: इन हॉरर फिल्मों ने बरपाया डर का कहर, मां, हैलोवीन से लेकर बारमूला और थामा तक

साल 2025 हॉरर फिल्म प्रेमियों के लिए यादगार रहा. इस साल कई दमदार हॉरर फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें नई कहानियां और पॉपुलर फ्रेंचाइजी की वापसी ने दर्शकों के मन में सिहरन पैदा की. साइको- थ्रिलर से लेकर अलौकिक और लोककथाओं पर आधारित फिल्मों का साल भर टशन देखने को मिला. इस साल हॉरर जॉनर ने बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर जमकर धमाल मचाया. दर्शक रोंगटे खड़े करने वाले सीन देखकर सिहर उठे और कई फिल्में चर्चा का विषय बनीं. साउथ की फिल्मों में लोककथाओं और रीति-रिवाजों पर आधारित कहानियां दर्शकों से जुड़ीं. कुल मिलाकर यह साल हॉरर जॉनर का शानदार साल रहा, जहां नई और पुरानी फ्रेंचाइजी दर्शकों को डराने में सफल रहीं.

साल की शुरुआत में 11 अप्रैल 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई 'छोरी 2' से हुई. नुसरत भरूचा और सोहा अली खान स्टारर इस सीक्वल ने पहले पार्ट की तरह अलौकिक तत्वों और साइलॉजिकल डर से दर्शकों को बांधे रखा. बेटी को बचाने के लिए मां की लड़ाई और भयावह शक्तियों का सामना करने वाली कहानी ने खूब सराहना बटोरी। यह फिल्म हॉरर में सोशल मैसेज को जोड़ने के लिए जानी गई.

1 मई को थिएटर्स में आई 'द भूतनी'. संजय दत्त, मौनी रॉय, सनी सिंह और पलक तिवारी स्टारर यह हॉरर-कॉमेडी कॉलेज कैंपस में वर्जिन ट्री पर रहने वाली भूतनी की कहानी पर आधारित थी. हंसाती और डराती इस फिल्म ने हल्का-फुल्का मनोरंजन दिया, हालांकि कुछ ने इसे हॉरर से ज्यादा कॉमेडी बताया.

काजोल की 'मां' 27 जून को रिलीज हुई. यह मिथोलॉजिकल हॉरर फिल्म थी, जिसमें काजोल एक मां बनीं जो अपनी बेटी को बचाने के लिए देवी काली का रूप धारण करती है. डेमोनिक कर्स और गांव की लोककथाओं पर आधारित यह फिल्म मदरहुड और सुपरनैचुरल का मिश्रण थी. काजोल की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई.

हैलोवीन पर 31 अक्टूबर को थिएटर्स में आई मलयालम हॉरर थ्रिलर 'डाइस इरा'. प्रणव मोहनलाल स्टारर यह फिल्म राहुल सदाशिवन के निर्देशन में बनी. एक अमीर आर्किटेक्ट की जिंदगी में सुपरनैचुरल घटनाओं की कहानी ने दर्शकों को रोमांचित किया। बाद में 5 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई यह फिल्म साल की सबसे सफल हॉरर फिल्मों में शुमार हुई.

7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'बारामूला'.मानव कौल और भाषा सुम्बली स्टारर यह सुपरनैचुरल थ्रिलर कश्मीर के बारामूला में बच्चों के गायब होने की जांच पर आधारित थी.पुलिस ऑफिसर के घर में छुपे राज और कश्मीरी पंडित से इंस्पायर्ड तत्वों ने इसे इमोशनल डेप्थ दी. अलग स्टोरीलाइन और रोंगटे खड़े करने वाले सीन ने इसे स्पेशल बनाया.

इसके अलावा 'थामा' जैसी हॉरर फिल्म ने भी साल में जलवा बिखेरा. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म में भी हल्के अंदाज में हॉरर पुट देखने को मिले.