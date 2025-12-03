आर्यन खान ने दिग्गजों को पछाड़ 2025 के टॉप 10 डायरेक्टर्स की लिस्ट में बनाई जगह, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए जीता ये खिताब

आर्यन खान (Aryan Khan) ने इस साल फिल्म इंडस्ट्री में अपना मच अवेटेड डेब्यू किया. बाकी स्टार किड्स से अलग आर्यन ने एक एक्टर बनने के बजाय, अलग रास्ता चुना और कैमरे के पीछे जाकर अपनी फिल्ममेकिंग की सोच और जुनून दिखाया. काफी इंतज़ार के बाद उनकी डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सितंबर में रिलीज हुई. इस सीरीज ने आर्यन की तीखी कहानी कहने की स्टाइल, दमदार किरदार और ड्रामा व ह्यूमर के बेहतरीन मेल को शानदार तरीके से दिखाया.

उनकी मेहनत, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन का अब पूरा फल मिल गया है. आर्यन खान ने एक शानदार उपलब्धि हासिल की है, दरअसल द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए वे IMDb की टॉप 10 डायरेक्टर्स ऑफ 2025 लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के डायरेक्टर और इकलौते वेब-सीरीज डायरेक्टर बन गए हैं. अपने पहले ही प्रोजेक्ट में ऐसी उपलब्धि पाना वाकई कमाल है और यह साफ दिखाता है कि यह उभरता हुआ फिल्ममेकर आगे कितनी बड़ी उड़ान भरने वाला है.

यह भी पढ़ें: नवाजुद्दीन सिद्दीकी: इंटरनेट की वजह से याददाश्त पर पड़ा असर, ये हमें Dumbo बना रहा

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने रिलीज होते ही कई बड़े मुकाम हासिल किए. सीरीज ने नेटफ्लिक्स इंडिया पर लगातार हफ़्तों तक नंबर 1 पर ट्रेंड किया, और इसकी सफलता सिर्फ देश तक ही नहीं रही. यह दुनियाभर में भी खूब चली, कई देशों में नंबर 1 पर पहुंची और नेटफ्लिक्स की ग्लोबल नॉन-इंग्लिश टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल हुई.

इसके साथ ही, सीरीज का मोशन पोस्टर न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर भी दिखा, जो आर्यन और पूरी टीम के लिए गर्व का पल था. आर्यन खान की ये पहली सीरीज़ सिर्फ़ चर्चाओं में ही नहीं रही, बल्कि ज़बरदस्त असर छोड़ गई, और ये साबित कर दिया कि वह एक ऐसे युवा डायरेक्टर हैं जिनमें ग्लोबल लेवल पर भी आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को आर्यन खान ने लिखा और डायरेक्ट किया है, और इसे गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया है. इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, मोना सिंह, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, सहेर बंबा, गौतमी कपूर, रजत बेदी और कई अन्य कलाकारों की शानदार टीम नजर आती है.