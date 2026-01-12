दिल्ली, नोएडा, रांची... ठंड के बीच इन राज्यों में फिर बढ़ गई विंटर वेकेशन, जानें कब तक बंद रहेंगे स्कूल

शीतलहर के चलते कई राज्यों ने विंटर वेकेशन को बढ़ा दिया है. दिल्ली, नोएडा, रांची और जम्मू के स्कूल अब देरी से खुलेंगे. गौतमबुद्ध नगर जिले जिसके अंतर्गत नोएडा आता है, यहां नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है. यानी अब यहां सीधा 16 जनवरी से विद्यालय खुलने वाले हैं. इसी तरह से झारखंड के रांची जिले में शीतलहर के मद्देनजर कक्षा छठवीं तक के छात्रों के लिए सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहने वाले हैं. इस अवधि के दौरान सातवीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से शुरू होंगी. यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

रांची जिले में स्कूलों को पहले 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया था, जिसे बाद में 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था. वही अब इसे 14 जनवरी तक बढ़ाया गया है.

जम्मू में स्कूल कब तक बंद

जम्मू में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है. जिसके चलत यहां के सरकार स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं. एक पत्र जारी कहा गया है,खराब मौसम की स्थिति के कारण समर जोन में आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए सर्दियों की छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं.

दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल

दिल्ली में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. कुछ स्कूलों ने छुट्टी घोषित की है. जबकि कुछ स्कूल घर से ही बच्चों की क्लास लगा रहे हैं. दिल्ली के कई स्कूल 15 जनवरी तक बंद किए गए हैं.

इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी स्कूल बंद हैं. पंजाब में स्कूल 14 जनवरी को खुलेंगे. वहीं हरियाणा में 15 जनवरी के बाद स्कूल खुलने वाले हैं. हालांकि अगर ठंड से राहत नहीं मिली तो स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाया भी जा सकता है.