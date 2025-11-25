दिल्ली-NCR के अलावा किन राज्यों के स्कूलों में है आज छुट्टी, यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट

School Holiday 25 November: दिल्ली और यूपी के तमाम स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जिसमें बताया गया कि 25 नवंबर को स्कूलों की छु्ट्टी रहेगी. गुरु तेगबहादुर के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर ये छुट्टी दी गई है. सिर्फ दिल्ली और यूपी ही नहीं, बल्कि कई राज्यों में शहीदी दिवस के मौके पर छुट्टी दी गई है. इसके अलावा बाकी कुछ राज्यों में मौसम के चलते भी छुट्टी दी गई है. आइए जानते हैं कि किन राज्यों में मंगलवार 25 नवंबर की छु्ट्टी दी गई है.

शहीदी दिवस पर कहां-कहां छुट्टी?

शहीदी दिवस के मौके पर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रखी गई है. इन तमाम राज्यों में शहीदी दिवस को काफी सम्मान के साथ मनाया जाता है और कुछ जगहों पर इसे लेकर कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं. शहीदी दिवस की छुट्टी पहले 24 नवंबर को थी, लेकिन बाद में कैलेंडर की तारीखों में बदलाव के बाद इसे 25 नवंबर कर दिया गया.

इन राज्यों में भी बंद रहेंगे स्कूल

शहीदी दिवस मनाने वाले राज्यों के अलावा बाकी कुछ राज्यो में भी अलग-अलग कारणों से स्कूल बंद रखे गए हैं. पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश और जल भराव की स्थिति को देखते हुए ममता सरकार ने 24 और 25 नवंबर की छुट्टी का ऐलान किया था. इन दो दिनों तक सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी स्कूल बंद रहने की संभावना है, यहां भी भारी बारिश का अलर्ट है.

साउथ में भारी बारिश का अलर्ट

तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में लगातार भारी बारिश के चलते अधिकारियों ने तमाम शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित की है. सोमवार 24 नवंबर को तिरुनेलवेली और तेनकासी जिलों में स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा गया था. इनके अलावा नागपट्टिनम, करूर, विरुधुनगर, रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली, तिरुवरूर, शिवगंगा, पुडुकोट्टई, तंजावुर, मयिलादुथुराई, अरियालुर, कल्लाकुरिची और थूथुकुडी में जिला प्रशासन ने छुट्टी का ऐलान किया था. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और उसके इलाके कराईकल में, सरकार ने एहतियात के तौर पर स्कूलों और कॉलेजों दोनों के लिए छुट्टी घोषित की थी.