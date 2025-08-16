सोफिया कुरैशी समेत KBC में पहुंचीं तीनों सेनाओं की अधिकारियों ने अलग अलग तरीके से क्यों किया सैल्यूट?

KBC 17 quiz : सदी के महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया जाने वाला शो ‘कौन बनेगा करोड़पति' (KBC 17) का आगाज़ 11 अगस्त को हुआ. वहीं, 15 अगस्त का एपिसोड बेहद खास रहा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल था. इस मौके पर शो में भारतीय सेना की तीन जांबाज़ महिला अधिकारी-कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली- गेस्ट के तौर पर पहुंचीं.

तीनों वीरांगनाओं ने मिलकर सही जवाब दिए और 25 लाख रुपये की धनराशि अपने नाम की. इस दौरान उन्होंने अपने-अपने शौर्य की कहानियां भी साझा कीं, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया. लेकिन इन सबके बीच सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा उनका सैल्यूट करने का अंदाज़. तीनों ने अलग-अलग स्टाइल में सलामी दी, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इन सलामियों का मतलब क्या है.

दरअसल, तीनों सेनाओं-थल सेना, नौसेना और वायु सेना-के सैल्यूट करने के तरीके अलग-अलग होते हैं. आइए जानते हैं इनके पीछे की वजह-

थल सेना के जवान दाहिने हाथ की खुली हथेली को माथे पर लगाकर सैल्यूट करते हैं. जिस हाथ से वे हथियार पकड़ते हैं, उसी हाथ से सलामी दी जाती है. खुली उंगलियों वाला यह सैल्यूट इस बात का प्रतीक है कि सैनिक के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है यानी वह ‘खाली हाथ' है.

नौसेना के जवान भी दाहिने हाथ से सलामी देते हैं, लेकिन उनकी हथेली 90 डिग्री नीचे की ओर झुकी होती है. यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है, जब जहाज़ पर काम करते हुए जवानों के हाथ ग्रीस और तेल से गंदे हो जाते थे. ऐसे में वे अपनी हथेली दिखाने से बचने के लिए इसे नीचे की ओर मोड़कर सलामी देते थे.

वायु सेना के जवान 45 डिग्री के कोण पर हाथ उठाकर और उंगलियों को फैलाकर सलामी देते हैं. यह सैल्यूट उनकी ऊंची उड़ान और आसमान की ओर बढ़ने वाली प्रगति का प्रतीक माना जाता है.