विज्ञापन

केबीसी में अमिताभ बच्चन ने पहली बार की स्टैंडअप कॉमेडी, सोच में पड़े हर्ष गुजराल, बोले- हमें अपना बोरिया...

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति होस्ट कर रहे हैं, इस बीच अमिताभ का एक अलग ही रूप नजर आए, जिसमें वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए दिखें.

Read Time: 3 mins
Share
केबीसी में अमिताभ बच्चन ने पहली बार की स्टैंडअप कॉमेडी, सोच में पड़े हर्ष गुजराल, बोले- हमें अपना बोरिया...
कौन बनेगा करोड़पति 17 में पहली बार बिग बी ने की स्टैंडअप कॉमेडी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सुपरस्टार और महानायक अमिताभ बच्चन को आपने अलग-अलग प्रकार के रोल करते तो खूब देखा होगा, लेकिन इन दिनों अमिताभ बच्चन स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं. जी हां, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड कर रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन अपने शो कौन बनेगा करोड़पति में नींबू को लेकर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं और उनके शो में आए कॉमेडियन भी कहते हैं कि अब तो लगता है हमें अपना बोरिया बिस्तर बंद करके गांव चले जाना चाहिए, आइए आपको भी दिखाते हैं अमिताभ का ये मजेदार वीडियो.

स्टैंड अप कॉमेडी करते अमिताभ बच्चन

इंस्टाग्राम पर sonytvofficial नाम से बने पेज पर कौन बनेगा करोड़पति का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन का एक अलग ही अंदाज नजर आ रहा हैं. वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए दिख रहे हैं और नींबू को लेकर जोक क्रैक कर रहे हैं कि आज तक हम तो नींबू का इस्तेमाल शिकंजी और अचार में करते थे, लेकिन ये तो बर्तन की सफाई से लेकर चेहरे की सफाई और बालों के लिए भी फायदेमंद है, जिसे सुनकर वहां बैठा हर इंसान हंसी से लोटपोट हो जाता है. वहीं, अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठे कॉमेडियन कहते हैं कि आप तो हर चीज में परफेक्ट हैं सर, अब लगता है हमें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गांव चले जाना चाहिए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई अमिताभ बच्चन की स्टैंड अप कॉमेडी

अमिताभ बच्चन की स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है, हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं और फैंस भी कमेंट कर रहे हैं कि ये तो एक अलग ही अंदाज मिस्टर बच्चन का नजर आया. वर्क फ्रंट की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन इस समय छोटे पर्दे पर फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं और कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा वो 2024 में फिल्म वेट्टैयन में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ नजर आए थे. वो कल्की फिल्म में भी काम कर चुके हैं, जिसके दूसरे पार्ट की तैयारी भी वो कर रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kaun Banega Crorepati 17, Amitabh Bachchan Stand Up Comedy, Amitabh Bachchan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com